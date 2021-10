AMLO celebra incremento de 5.8% en recaudación

Al asegurar que esta noticia "me produjo mucha alegría" el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de enero a octubre se han recaudado 3 billones 497 mil millones de pesos en ingresos tributarios, lo que representa un incremento del 5.8% en términos reales respecto al mismo periodo año pasado.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo afirmó que esta al alza la recaudación se ha logrado sin aumentar impuestos y porque, aseguró, no se permite la corrupción.

"Sin aumentar los impuestos, tenemos más recaudación. Hoy amanecí con una buena noticia, porque son los datos que veo diario, miren lo que s esta recaudando en los últimos días por una serie de factores, el reporte de ayer de la recaudación. Esto nos da tranquilidad, porque tenemos presupuesto para cualquier emergencia", señaló el presidente.

"Esto me produjo mucha alegría: de 3 billones 143 mil millones recaudado el año pasado a 3 billones 497 mil estamos hablando como 350 mil millones más, por eso da 5.8% de incremento en términos reales, nominales según este dato, son como 11 o 12% de incremento", dijo.