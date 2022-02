AMLO celebra que CFE recuperara clientes en Nuevo León tras retirar concesión a Iberdrola

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con la cancelación a Iberdrola de la concesión para la generación de energía eléctrica en Nuevo León, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperó parte de los clientes del sector empresarial que había perdido.



"En el caso de Nuevo León es algo excepcional que la CFE recuperó en termino mercantiles estos, clientes porque ya no tenía empresarios que consumían energía eléctrica de la CFE todo lo tenía Iberdrola y no pasa nada".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que esos fueron puros negocios que se hicieron con influyentismo, porque se alegaba que había que darla la oportunidad a empresas extranjeras porque significa la llegada de inversiones, "pues no, el dinero era de la misma banca de desarrollo de México".

"Este es un caso de concesión que se venció y ya no se renovó el permiso, es de los pocos casos, se pensó que iba a haber una especie de huelga, apagón, si no se entregaba el permiso, pero se tomó la decisión de no renovarla, al final lo que pasó con las empresas que recibían ese servicio que se trasladaron a la CFE, que les ofreció suministrarles energía eléctrica a los mismos precios y no hubo ningún problema".

El presidente reconoció la actuación de las empresas privadas de Nuevo León, ya que tenían la posibilidad de presionar, explicó, y optaron por un acuerdo con la CFE.