AMLO celebra que sector empresarial proponga aumento del salario

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el sector empresarial proponga, de manera inicial, un aumento de 20% al salario mínimo para 2022 en el arranque de la discusión para ajustar el salario entre gobierno, el sector obrero y patronal.

"Me da gusto escuchar eso, es una buena noticia, primero porque el año pasado, el sector empresarial no aceptó el incremento que fue alrededor del 20%, si aprobaron y hubo consenso con el sector obrero y con el gobierno en el 2019. Entonces si ya hay una propuesta del 20% de parte del sector empresarial lo considero bueno para empezar a discutir y dialogar en la mesa con el sector obrero y con la participación del gobierno.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Región Militar de Irapuato, Guanajuato, el titular del Ejecutivo destacó la actitud del sector empresarial.

"Me da mucho que el sector empresarial esté haciendo esta propuesta de inicio, porque todavía no se resuelve, pero es algo para celebrar, que bien que ellos tengan esta actitud... COPARMEX la está presentando, pues muy bien, ahí hay que descontar la inflación para ver cuánto queda de aumento real".

El presidente López Obrador recordó que en el periodo neoliberal el sector empresarial nunca propuso un incremento de 20% al salario mínimo.

"Esto es para los que dicen que no hay cambios, que es más de lo mismo no, esto nunca se había dado, los incrementos al salario mínimo en el periodo neoliberal en 36 años eran si acaso la inflación y en algunos años, estaban debajo de la inflación por eso el deterioró el poder adquisitivo".