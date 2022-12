AMLO dice a empresarios que su preocupación económica es la inflación

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ayer jueves ante empresarios expresó que su principal preocupación en materia económica es la inflación, porque ésta afecta la economía popular.

Ayer por la tarde, el Mandatario se reunió con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios en el Club de Industriales.

"Ayer los empresarios me preguntaron que cuál era mi preocupación y dije la inflación que tenemos que cuidar, porque eso sí afecta mucho la economía popular".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo celebró que está aumentando el salario mínimo, pero si hay inflación pues no tiene ningún impacto favorable en la economía popular.

Explicó que lo importante es que se aumente el salario y se mantenga la capacidad adquisitiva de los ciudadanos para que se pueda comprar más, sobre todo productos básicos.

Destacó que para combatir la inflación están ayudando mucho las cadenas comerciales.

Agradeció a Walmart, Chedraui y Soriana porque con su ayuda se logró bajar el precio de los 24 productos de la canasta básica a menos de mil 039 pesos y aunque sea poco ayuda contra la inflación.

Reforma electoral es para generar ahorros: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante empresarios del Consejo Mexicano de Negocios les explicó su reforma constitucional en materia electoral era para genera ahorros, porque muchos no sabían en qué consistía su proyecto.

"Ayer hablaba de eso con los empresarios, muchos no saben lo que se propuso en la reforma constitucional, ya cuando se les dice que era para que en lugar de gastar 25 mil millones de pesos en las elecciones era para ahorrar 15 mil millones de pesos porque México es el país del mundo donde se gasta más elecciones".

En su encuentro de ayer con el Mandatario, los empresarios le expresaron su preocupación la seguridad en el país y por los cambios a las leyes electorales previó a los comicios de 2023 y la elección presidencial de 2024.

"Si nos preocupa que se esté pensando en cambiar leyes, regulaciones, en vísperas de periodos electorales tan importantes como lo es el del año que entra y por supuesto el de 2024, que es el de la sucesión presidencial, si nos preocupa que se esté pensando en hacer cambios a las leyes en este momento, creemos que no es lo ideal", dijo el presidente del CMN Antonio Del Valle.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que la reforma constitucional planteaba reducir el presupuesto a los partidos, que en vez de 500 diputados quedaran 300 y se eliminaran 200 de lista que por lo general son personas que están completamente divorciadas del pueblo, achichincles de los dirigentes de partido.

"Se trataba que en vez de tener 32 aparatos para las elecciones se tuviese uno, que no fuesen los dirigentes de los partidos no se pongan de acuerdo para elegir a los consejeros del INE, que los eligiera el pueblo, pero salieron con que El INE no se toca y a rechazar la reforma sin conocerla, nada más por estar en contra porque se dejaron manipular, algunos que no les gusta que digan, pero los engañaron, les dan atole con el dedo".

"Se trataba que los consejeros no ganaban tanto que se cumpliera la que establece la constitución que no ganarán más que el Presidente, que se limitarán los viáticos, los viajes al extranjero, las buenas comidas y vinos y toda y toda esa vida de privilegios, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

Confió en que sus reformas legales que se encuentran en discusión en el Congreso sean aprobadas y si son impugnadas por la oposición, la SCJN resuelva con plena libertad.

Los ministros son libres, ellos van a decidir libremente, yo no voy con los ministros o les invitó un café o ven a desayunar, ayúdanos, vota así o de esta manera, no, ni con ministros, diputados y senadores cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Si ellos rechazan la reforma legal ya cumplimos nosotros y cada quien que asuma su responsabilidad... falta que el Senado apruebe, pero puede pasar que digan no y pues no".