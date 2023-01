AMLO no ajustará rumbo al cierre de sexenio: Fitch

A-AA+

A un año de que se realicen las elecciones presidenciales en México, no se prevé un cambio de gobierno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera que el Ejecutivo federal ha lanzado ya un mensaje sobre el tipo de administración que mantendrá, dijo Fitch Ratings.

"Creo que la administración de AMLO en estos momentos nos lanza un mensaje de las macropolíticas que quieren mantener. No pensamos que el año de las preelecciones vaya a cambiar el rumbo del gobierno. Vimos el presupuesto de este año, que tiene un déficit más grande, pero son los costos de los intereses más caros y un aumento modesto en el capital de gasto", dijo el analista de Fitch Ratings para las Américas, Todd Martínez.

Durante una mesa de análisis sobre las perspectivas crediticias para América Latina, el especialista dijo que la calificación actual de México, situada en ´BBB-´ con perspectiva estable, está justificada y sin riesgo, al descartarse un impacto macroeconómico y con un banco central manejando la política monetaria.

"Esta calificación BBB- si está justificada porque no creo que tengamos un impacto que agregue un riesgo adicional a México", dijo.

De acuerdo con el estimado de Fitch Ratings, la economía mexicana crecerá 1.4% en 2023, mostrando resiliencia ante el contexto actual de un bajo desempeño esperado en Estados Unidos.

"No es una gran cifra, pero sí refleja cierta resiliencia si lo comparamos con las predicciones de 2% de Estados Unidos, y realmente no está tan alejado del crecimiento del pasado de México de 2%", detalló.

"México ha tenido una de las recuperaciones más lentas de cualquier otra economía de América Latina lo que quiere decir que hay espacio para acelerar los sectores después de la pandemia".

De acuerdo con Fitch Ratings, las políticas monetarias endurecidas por el Banco de México (Banxico) para controlar la inflación están limitando el crecimiento económico, pero no tanto como en otros lugares; además, México no va a tener el retraso fiscal que tienen otros países.

Sobre la política monetaria de Banxico, Fitch Ratings dijo que su proyección es que el Banco de México aumente las tasas a 11% este año, manteniendo el alza para disminuir la inflación.

En términos globales, dijo que el ciclo alcista global de tasas de interés podría comenzar a bajar en la segunda mitad de 2023.

"Nos estamos acercando al final del ciclo de alzas de la Reserva Federal de Estados Unidos, nos estamos acercando a la cima y creo que, al final del primer trimestre, podríamos prever una situación en la que la Fed entregue esta señal", dijo Brian Coulton, economista en jefe de Fitch.

Para América Latina, la perspectiva es de un crecimiento bajo, de 1.2%, en línea con la recesión esperada de Estados Unidos.