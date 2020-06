AMLO pide a opositores a Tren Maya respetar decisión del pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los opositores a Tren Maya respetar la decisión del pueblo que ya votó en favor del proyecto y que no solo traerá justicia al sureste mexicano, sino que además protege el medio ambiente.

En la Tercera Región Naval Militar, en su conferencia, dijo que la oposición tienen todo su derecho de manifestarse, de expresarse, pero "es una obra necesaria para el sureste, es de justicia, y además para proteger el medio ambiente, muy contrario a lo que ellos sostienen".

"A la par que se construye el Tren Maya, se están sembrando miles de hectáreas de árboles frutales y maderables, cerca de 300 mil hectáreas, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco".

Aseguró que, a deferencia del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, donde sus opositores presentaron 80 amparos, en esta obra no existe ningún impedimento legal que lo detenga.

"Estamos siendo respetuosos de la legalidad, no hay ningún amparo, se presentaron unos en el caso de Chiapas que ni siquiera correspondían a la ruta del Tren Maya y ya el Poder Judicial los desechó".