AMLO plantea cancelar contrato con Braskem-Idesa por Etileno XXI

El contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Braskem-Idesa por la planta de Etileno XXI es "leonino" y contaba con todo el apoyo del Gobierno del expresidente Felipe Calderón, por lo que podría ser cancelado, pero sin que la empresa productiva del Estado deba adquirir la fábrica, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pemex y Braskem contrajeron un convenio por el que la petrolera mexicana debería entregarle gas etano con un subsidio del 30 por ciento por el combustible, a esto le sumó otros subsidios por transporte, más penalizaciones y multas, que derivaron en el pago de cerca de 10 a 15 mil millones de pesos.

"Nosotros ya no estamos pagando nada sobre este contrato", aseguró el mandatario mexicano y afirmó que "es un contrato leonino (...) porque lo hicieron a la medida, contaban con todo el apoyo del Gobierno de Felipe Calderón, se llegó a hacer una reunión de esta planta, de esta empresa en Los Pinos; de modo que fue un contrato muy bueno para los particulares, para Odebrecht, y muy malo para la nación", puntualizó.

Sobre las investigaciones del contrato expresó que están a la espera de la resolución de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero. "Tengo entendido que son muchos temas y que van avanzando poco a poco, que además lo están haciendo bien, porque antes se acostumbraba a fingir, a hacer mal las indagatorias, para que cuando pasara a manos de los jueces ellos pudieran utilizar como pretexto o decidir, de conformidad con la ley, que era improcedente lo que le solicitaba el Ministerio Público".

El Presidente López Obrador aseguró que su planteamiento es cancelar el contrato con Etileno XXI y llegar a un acuerdo con la empresa, "pero desde luego no en los términos que ellos podrían estar pensando, de que como hay un contrato y tiene que respetarse la legalidad pues tenemos que comprarles la planta, seguirles pagando o seguirles manteniendo el subsidio, eso no".

"Tenemos elementos para demostrar que es un contrato viciado de origen, tan es así que se trata de la empresa Odebrecht, no hace falta presentar muchas pruebas si es un asunto conocido mundialmente la entrega de los sobornos de esta empresa a Gobiernos de América Latina, han ido a la cárcel presidentes de países, están todavía unos en la cárcel", dijo.

Expresó que en México las investigaciones por los contrato con Odebrecht se frenaron porque "se tapó" la declaración del empresario sobre sus relaciones con México.

Recordó que en Gobiernos pasados se causó un gran daño a Pemex, en el caso de Etileno XXI, se dejó de producir gas y la petrolera mexicana tuvo que importar gas para cumplir con el contrato y dejar sin gas a sus plantas petroquímicas.

"Yo no sé cómo es que se enojan cuando decimos estas cosas y también me llama mucho la atención que haya gente que apoye a estas personas, a estos anteriores gobernantes, o sea, ¿por qué esta especie de complicidad?, ¿solo por la cuestión política, ideológica? pues no, se puede tratar hasta de un familiar, pero si se comete un delito ¿cómo se le va a tolerar?", cuestionó.

El Presidente dijo que "México no estaría así si no se hubiese dado este saqueo desmedido" porque el periodo neoliberal fue el saqueo más grande que se haya cometido en la historia del país. "Por eso la pobreza la desigualdad, la violencia, ellos son los responsables y sí, vamos a revisar todo", puntualizó.