AMLO presume que envío de remesas superó los 4 mil 152 mdd en marzo

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió en marzo el envío de remesas superó los 4 mil 152 millones de dólares y pronósticó que esa tendencia se mantenga en abril, una cifra récord.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que desde principios de año hay un aumento en los envíos de dólares de nuestros paisanos en Estados Unidos a sus familias de México.

"Pensamos que marzo (de 2020) no sería superado por marzo de 2021, y ahora ya se confirma con los datos del Banco de México fueron 4 mil 152 millones de dólares y estamos proyectando en abril que viene así, de acuerdo a nuestros datos que pasaría de 2 mil 910 a 4 mil 069 millones de dólares, de acuerdo a las proyecciones".

Tras agradecer a los migrantes mexicanos por su apoyo, porque esos recursos llegan a las familias, los pueblos, y permiten que no haya crisis de consumo, han ayudado a enfrentar en lo económico, los estragos de la pandemia.

El presidente López Obrador dijo que su gobierno sigue recuperando empleos por lo que confió que a mitad de año se tengan los 20 millones de 700 mil empleos que se tenían antes del inicio de la pandemia de Covid-19.

Señaló que hay optimismo porque se ha incrementado el comercio exterior, el peso no se ha depreciado y el pronóstico de crecimiento para este año es de 5 a 5.5%.