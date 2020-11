AMLO reitera que Constellation Brands no operará en Mexicali

El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncio "con toda claridad" que se cancelará en definitiva el permiso a la empresa Constellation Brands de instalar una planta cervecera en esta ciudad, y ordenó a María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que de conformidad con el marco legal se asegure que no se entregue este permiso.

Al inicio de la ceremonia de la firma de un convenio para atender a la población del Alto Golfo de California, el titular del Ejecutivo federal recordó que la cancelación de este permiso fue una demanda de la población de esta ciudad y que fue refrendada en una consulta ciudadana.

"Quiero dar respuesta a una de las demandas que se nos presentaron desde que llegamos a Mexicali, la situación de la cervecera que por voluntad de los ciudadanos se decidió que no operara en Mexicali, en Baja California.

"Como sabemos había una inconformidad desde que entregó el gobierno anterior los permisos para la operación de esta cervecera y nos comprometimos a llevar a cabo una consulta ciudadana para que el pueblo resolviera como corresponde a una auténtica una verdadera democracia. Se llevó a cabo esa consulta y la gente expresó su sentir acerca de que no quería que se construyera y operara esa planta cervecera en Mexicali por la falta de agua en Mexicali, en Baja California, en el norte del país.

"Por eso se tomó la decisión de que no se iba a otorgar el permiso para que esta planta operara y ese es el compromiso. Así lo expresó, así con toda claridad, para que no haya ningún tipo de desinformación (...) y le pido a la secretaria del Medio Ambiente que actúe para que de conformidad con la ley se resuelva en definitiva este asunto", dijo.

En compañía del gobernador Jaime Bonilla, el mandatario señaló que en su gobierno "tenemos palabra" y que a diferencia de los grupos conservadores "hipócritas, del doble discurso, de la doble moral", para ellos, aseguró, la congruencia es fundamental.

"De modo que le digo a la gente de Mexicali que tenga la confianza que esa planta no se va a abrir", agregó.