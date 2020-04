AMLO reitera que fideicomisos se extinguirán sin excepción

"Vamos a buscar el mecanismo" para que se continúen entregando becas a los creadores, dijo en su conferencia de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se refirió al tema de la extinción de los fideicomisos, tras el decreto presidencial del 2 de abril, y luego de que este miércoles se venció el plazo para que todas las dependencias del sector público informaran cuánto tenían de fideicomisos y de fondos.

Tras el anuncio de extinción de fideicomisos, la comunicad artística y cultural ha demandado que se preserven el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y otros fondos y fideicomisos como el mandato de San Ildefonso.

El Ejecutivo comentó que en el caso de los de ciencia, la titular del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, le ha expresado que con dos de los 62 fideicomisos existentes les basta. "En arte y cultura, lo mismo", añadió el mandatario.

"¿Cómo vamos a dejar sin becas a los creadores? ¡Claro que no! Nos importa mucho el fomento al arte y la cultura. No somos conservadores. Nada más, vamos a buscar el mecanismo para que se entregue", expresó López Obrador.

Y aunque la secretaria de Cultura informó que en estas semanas han trabajado para que haya excepciones a la extinción de fideicomisos en el tema cultural, mas adelante en la conferencia el Presidente explicó que no se podía expedir un decreto con excepciones porque entonces no tendría ningún efecto. "Son todos los fideicomisos. Nos lo pide la ley de austeridad republicana".

En la conferencia de prensa en el Palacio Nacional dijo que en el caso de las becas "no se va a dejar de entregar" pero que hay que "poner orden en el caos. La política es eso".