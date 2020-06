Amparos contra Tren Maya, con tintes políticos: AMLO

Luego de que un juez suspendiera la construcción del tramo del Tren Maya en Palenque, Chiapas tras un amparo, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que si una autoridad del Poder Judicial ordena parar las obras del proyecto ferroviario su gobierno acatará la orden, pero acusó que estos amparos tienen tintes políticos, y aseguró que el tren utilizará energía eléctrica.

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo federal señaló que con estas acciones legales "organizaciones no quieren que hagamos nada".

"Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos legales, si una autoridad del Poder Judicial, un juez, un magistrado nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad. Todavía no sabemos que efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya la promoción del amparo no son los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados, no, son organizaciones, esto tiene tintes políticos, son los que no quieren que hagamos nada".

Acompañado de su gabinete de seguridad, el mandatario recordó que cuando él fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y se inició la construcción de los segundos pisos en la capital de la República tuvo que enfrentar la oposición a la construcción de los segundos pisos.

"Se opusieron medios de comunicación, "el Partido Acción Nacional (PAN), y hubieron amparos de un abogado distinguidísimo que respeto mucho, que en paz descanse, el licenciado Burgoa, no querían que se construyeran el segundo piso se cumplió con todo el procedimiento y se hicieron los segundos pisos, ya luego nos copiaron, pero ya no es igual, porque ahora hasta cobran en ese entonces, era sin pago".

"Siempre hay eso, quisieran que no se hiciera nada para que nos señalaran de que no estamos trabajando, así son estas cosas", comentó.

El presidente López Obrador consideró que no se debe de detener la construcción del Tren Maya porque no hay razón, puesto que, señaló, la obra se realiza sobre una vía de tren que data desde hace 80 años.

Acompañado de la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el Ejecutivo federal informó que el Tren Maya se desplazará a 160 kilómetros por hora y utilizará electricidad.

"Nosotros cuidamos el medio ambiente, tiene las dos posibilidades (ser movido por diesel y electricidad) pero va a ser básicamente eléctrico, moderno", dijo.