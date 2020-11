Analistas de Banxico mejoran medio punto expectativa de caída del PIB; la dejan en 9.31%

Los analistas económicos y financieros consultados por el Banco de México (Banxico) plantearon en la encuesta de octubre una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del país, al final del 2020, del orden de (-)9.31 por ciento. El estimado es similar al del mes anterior, debido a la debilidad económica mundial provocada por la pandemia de la enfermedad COVID-19. Para 2021 calculan una recuperación con un crecimiento de 3.20 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también dio a conocer las expectativas económicas y el índice de confianza para los próximos meses dadas por el sector empresarial nacional, que reportaron una mejora mensual en casi todos los rubros de los sectores productivos comercial, manufacturero y de la construcción.

Al inicio de la jornada bursátil el tipo de cambio se mantuvo por encima de los 21 pesos por dólar y la paridad de la moneda mexicana frente al dólar interbancario mejoró un 1.21 por ciento, equivalente a 25.9 centavos, hasta los 21.11 pesos por uno. En ventanillas de BBVA se coloca en los 21.36 pesos por cada billete verde.

La debilidad del mercado externo y la economía mundial, así como la debilidad en el mercado interno, que están relacionadas desde marzo con la pandemia del nuevo coronavirus, son los mayores obstáculos para el crecimiento de la actividad económica. La encuesta mostró los datos más altos en estos dos indicadores con 19 votos cada una por octavos mes consecutivo.

Sobre los tres principales factores que podrían dificultar el crecimiento de la actividad económica en México en los próximos meses, las condiciones económicas internas se mantuvieron en 45 puntos, a tasa anual creció 16 puntos.

Le siguió la gobernanza (22), que descendió 1 punto respecto al mes anterior y 26 puntos a tasa anual. En tercer lugar se ubicaron las condiciones externas, con 19 puntos, 1 punto más a nivel mensual y 3 más que en 2019.

El análisis destacó que:

1. Las expectativas de inflación general para los cierres de 2020 y 2021 se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta de septiembre, si bien la mediana de los pronósticos para el cierre de 2020 aumentó. Por su parte, las expectativas de inflación subyacente para los cierres de 2020 y 2021 también permanecieron en niveles cercanos a los del me anterior.

2. Las expectativas de crecimiento del PIB real para 2020 aumentaron con respecto a la encuesta precedente. Para 2021, las perspectivas sobre dicho indicador disminuyeron en relación al mes previo, aunque la mediana correspondiente se mantuvo constante.

3. Las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los cierres de 2020 y 2021 se revisaron a la baja con respecto a septiembre.

CONFIANZA EMPRESARIAL

La confianza de los empresarios mexicanos de distintos sectores como el manufacturero, la construcción, el comercial o los servicios privados no financieros ha caído en el último año, pero en octubre hiló cuatro meses de recuperación, aunque recortó 7.5 por ciento anual, en promedio. Frente al mes anterior continuó con el avance, con un alza del 0.66 por ciento, con lo que se desaceleró.

De acuerdo con los indicadores de confianza empresarial del mes de octubre , divulgados este miércoles por el Inegi, el promedio de puntuación de los tres sectores es de 42.13 puntos sobre 100, impulsados por el sector manufacturero y de la construcción.

Sobresalen negativamente los 28.43 puntos -una caída anual de 15.26 por ciento- que obtiene el vector "Situación económica presente del país", en promedio en los tres sectores. A tasa mensual tuvo un alza de 0.5 puntos porcentuales. Además, sobre el "Momento adecuado para invertir" la confianza descendió 11.83 por ciento anual, colocándose en 20.76 puntos; a tasa mensual aumentó un 1.13 por ciento.

El sector comercial tuvo un ICE de 42.6 puntos en octubre, un descenso del 8.2 por ciento anual y una mejora mensual de 0.4 puntos porcentuales. Las mayores bajas fueron la situación económica presente del país (-19.0 por ciento anual) y el momento adecuado para invertir (- 14.1).

El ICE de la Construcción obtuvo en octubre 42.3 puntos, 6.3 por ciento menos que en el mismo mes de 2019. En este rubro el vector "Situación económica presente del país" obtiene 29.1 puntos, con una caída del 13.8 por ciento. Sobre la "Situación económica presente de la empresa" tiene solo 40.9 puntos y cae 6.7 por ciento anual.

Para el sector Manufacturero fue de 41.5 puntos con una caída anual en todos los subíndices.

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Las Expectativas Empresariales (EE) dadas a conocer por el Inegi durante el mes de octubre mostraron bajas anuales en todos los indicadores del sector comercial. La manufactura y construcción tuvieron una tendencia hacia al alza a tasa anual.

Sólo uno de los nueve de los indicadores del sector manufacturero decreció a tasa anual. El personal ocupado se redujo 0.5 puntos porcentuales. La mayor mejora, 2.3 puntos, la tuvieron los precios de los insumos, seguido de os precios de venta, en 2 puntos.

Uno de los cuatro indicadores del sector de la construcción descendió: (-1.2 puntos) el valor de las obras ejecutadas como subcontratista. El personal contratado aumentó, por segundo mes consecutivo, 0.8 puntos porcentuales; y el valor de las obras ejecutadas como contratista principal (0.7).

En el sector comercial los cinco indicadores mostraron descensos, principalmente el del personal ocupado (-6.0 por ciento); seguido de las compras netas (-2.7).

PERSPECTIVAS DE BANXICO

Los especialistas del Banxico aumentaron las expectativas de inflación general para 2020, del 3.86 por ciento al 3.95 por ciento. Apenas por encima de la estimación del banco central del 3+/- por ciento.

De acuerdo con la encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del mes de octubre, para 2021 la mediana de las expectativas de inflación se revisaron levemente al alza, al 3.58 por ciento en el décimo mes, desde el 3.55 por ciento anterior.

Los niveles de inflación subyacente para el cierre de 2020 se mantuvieron, por tercer mes, en 3.92 por ciento y para 2021 se detuvieron en el 3.50 por ciento, por segundo mes.

La mediana de las expectativas de crecimiento del PIB descendió en comparación mensual, al -9.31 por ciento en 2020. Para 2021 la expectativa se sostuvo en el 3.20 por ciento. Es decir, esperan una recuperación económica en forma de "V" profunda, contrario a lo que la OCDE planteó, que será una recesión en forma de "U".

El tipo de cambio esperado para 2020 se colocó en 21.69 pesos por dólar, por debajo de los 22.00 planteados en septiembre; para 2021 descendió a los 22.00 pesos por dólar, desde los 22.25 pesos por uno.

Fuente: Banxico.

Ganador en EU, no preocupa

EL UNIVERSAL.- Independientemente quién resulte ganador en las elecciones presidenciales en Estados Unidos de este martes, analistas consultados por Banco de México (Banxico) no ven ningún obstáculo para que la mayor economía mundial pueda retomar la senda del crecimiento en 2021, ni afectará mucho el clima en nuestro país.

En la encuesta que levanta el banco central, entre 36 grupos de análisis y consultoría económica del sector público y privado nacional y extranjero, el consenso ve más limitantes en las condiciones locales de nuestro país que en las internacionales.

El consenso mejoró las expectativas para la economía norteamericana para el 2021 al pasar de un avance de 3.75% previsto en la encuesta anterior a 3.95%.

Para el presente año recortaron la caída esperada con -4.10% desde el -4.40% de retroceso previsto anteriormente.

En el nivel de preocupación de los analistas, entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México, en lo referente a las condiciones financieras internacionales, los analistas subieron de 5.1 a 5.3 la asignación que le dieron en una escala del uno al siete.

Aumentaron de 4.6 a 4.8 la inestabilidad política internacional, y con menor nivel de preocupación factores coyunturales y de política monetaria en Estados Unidos con apenas 2 puntos cada uno.

Siguen pesando más las condiciones internas de gobernanza e incertidumbre económica y debilidad del mercado en México con 6.4 puntos.

Por lo anterior, el consenso anticipó por segunda vez, una recesión menos severa para México con un retroceso del PIB de -9.31% frente al -9.81% que preveía el mes anterior.

Para el próximo año, mantuvieron el mismo pronóstico de crecimiento del 3.20%.

La percepción del entorno económico la siguen visualizando en terreno negativo con el 100% opinan que la economía no está mejor que hace un año.

El 74% asegura que no es buen momento para realizar inversiones y sólo un 6% asegura que es favorable.