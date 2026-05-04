Analistas privados reducen proyección de crecimiento del PIB México 2026

Ciudad de México, 4 may (EFE).- Analistas privados redujeron al 1.2 % su proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para México en 2026, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México difundida este lunes.

Encuesta de expectativas y proyecciones del PIB

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 35 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsa y otros traders y brokers, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es de 1.8 %, previsto por Banorte.

En contraste, solo Banca Mifel y Signum Research proyectaron una subida de apenas 0.8 %, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano de 1.8 % y 2.8 %.

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Para 2027, los analistas privados mantuvieron su perspectiva del PIB mexicano en un 1.8 %, mientras el Gobierno mexicano estima un crecimiento entre un rango de 1.9 % y 2.9 %.

Expectativas sobre política monetaria e inflación

La Encuesta de Expectativas de Citi también detalló que los encuestados esperan ahora que el próximo recorte de tasas del Banco de México sea de 25 puntos base en la reunión de este 7 de mayo, luego de ser sorprendidos en su última decisión del 26 de marzo con un recorte inesperado de un cuarto de punto porcentual.

La mediana de estimaciones para la tasa de interés al cierre de 2026 se mantuvo en 6.5 %, lo que supondría solo un recorte más de 25 puntos base en el resto del año, desde un 6.75 % actual.

Además, los analistas elevaron las expectativas para la inflación general para 2026 hasta una perspectiva de 4.35 %, desde un 4.26 % previo.

Para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas mantuvieron su estimación de 4.2 %, mientras que Banxico espera alcanzar su meta del 3 % en el tercer trimestre del año.

"Para el cierre de 2027, la expectativa de inflación general se revisó al alza a 3.87 % desde el 3.8 % de hace quince días; para el componente subyacente, aumentó a 3.85 % desde el 3.8 % en la última encuesta", añadió el documento.

Además, la mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio entre 2028 y 2032 se situó en 3.79 %, un punto porcentual más que en la encuesta anterior.

El consenso de la encuesta esperó que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se posicione en 18.1 unidades al finalizar 2026, igual que en la encuesta anterior.

Para el próximo año, el consenso mejoró su proyección para el tipo de cambio hasta 18.75 pesos por dólar, misma estimación que en la encuesta previa.