Analistas recortan pronóstico de PIB

Ciudad de México.- Debido a que las condiciones externas tanto internas preocupan como limitantes para el avance de la economía y no es el mejor momento para las inversiones, analistas consultados por el Banco de México (Banxico) recortaron sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.

Al mismo tiempo, los expertos elevaron sus estimaciones para la inflación general tras el disparo de precios de algunos alimentos frescos básicos en la dieta diaria de los hogares mexicanos, mostró el sondeo aplicado por el banco central.

El consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado corrigió al alza su expectativa para la inflación general para el presente año, de 4% a 4.21%. Lo mismo para la subyacente —que no incluye los productos y bienes cuyos precios son muy volátiles—, al pasar de 4.17% a 4.20%.

Por otro lado, el consenso de analistas que participó en la encuesta revisó a la baja el pronóstico para el PIB esperado para este año a 1.49%, desde un nivel anterior proyectado de 1.50%.

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Los especialistas aumentaron las estimaciones de probabilidad media de que se observe una reducción en el nivel del PIB real ajustado por estacionalidad respecto al trimestre previo, sobre todo para el periodo comprendido entre enero y marzo.