Analizan cambios para calcular pago de pensiones de IMSS e ISSSTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno analiza cancelar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para calcular el pago de pensiones del IMSS e ISSSTE, pero pidió no adelantar vísperas porque su gobierno quiere actuar con responsabilidad.

"Lo estamos analizando, lo estamos revisando, por lo mismo, porque queremos actuar con responsabilidad, lo estamos viendo", comentó el titular del Ejecutivo durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Aseguró que está al tanto de la jurisprudencia que emitió la SCJN para que las UMA ya no puedan aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión.

"Pedí un análisis, una revisión, de cuánto nos costaría, cuanto nos significaría en el caso del Seguro y del ISSSTE, el regreso a que el parámetro sea el aumento del salario mínimo, pronto voy a dar una información si se puede o no se puede, hablándole a la gente con toda claridad".

Adelantó que la pensión universal para adultos mayores que entrega su administración aumentará conforme a la inflación.