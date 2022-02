ANIERM prepara su propuesta para reducir autos ‘chocolate’

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Para disminuir la importación ilegal de autos provenientes de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) propondrá al gobierno federal permitir a los estadounidenses o residentes en el extranjero introducir vehículos por la frontera norte del país, pero con un plazo de retorno.

Actualmente los ciudadanos estadounidenses tienen permitido introducir vehículos a territorio mexicano, siempre y cuando el vehículo cuente con placas extranjeras, pero no se les pide una fecha de retorno.

Esto ha ocasionado que diariamente entren por la franja fronteriza alrededor de 200 mil vehículos, únicamente presentando placas de circulación vigentes y un residente extranjero a bordo, explicó Arturo Pérez Berh, presidente nacional del Comité Automotriz de la ANIERM.

Gran parte no regresa a Estados Unidos y se queda en México para comercializarse como autos ‘chocolate’, importados ilegalmente.

Esos autos pueden circular dentro de los 20 kilómetros de la línea divisoria entre México y Estados Unidos, mientras cuenten con placas extranjeras al momento de cruzar y tengan un residente extranjero a bordo.

"Tendrían que regresar, pero por muchos años el único control es que exista un residente a bordo, pero no se somete a permiso de importación temporal por seis meses", indicó Pérez Berh.

La propuesta de la ANIERM tratará de cuidar la competitividad de los estados y ciudades fronterizas como Tijuana, la cual depende del turismo de salud de ciudadanos estadounidenses; o Matamoros, Piedras Negras y Nogales, cuyo comercio está muy ligado a los turistas extranjeros.

"Vamos a tratar de que sea una propuesta amigable, eficaz y rápida, que se pueda hacer desde una aplicación en el teléfono, que se haga el trámite con pago de derechos y ese control", agregó.

Con este plan, la ANIERM espera que se pueda controlar la importación ilegal de vehículos y, así, evitar un programa de legalización de autos chocolate cada 10 o 15 años.

De 1978 al 2000 se han implementado 14 programas de regularización de vehículos ilegales en el país, recordó.

El pasado 19 de enero entró en operación el programa de legalización de autos ‘chocolate’ en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, que no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país.

La ANIERM reconoció la necesidad de implementar un nuevo programa de legalización de coches chocolate, pues ya circulan en el país, y se necesita un registro y control de los mismos.