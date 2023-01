Anticipan para 2023 más inversión y un súper peso debilitado

A-AA+

En 2023 México seguirá siendo uno de los principales destinos para la inversión extranjera directa, a pesar de la esperada desaceleración del comercio mundial, situación que dará soporte al comportamiento del peso mexicano, estimó Oxford Economics.

"Esperamos que las entradas de inversión extranjera directa a México superen el promedio mundial a pesar de la confianza empresarial local deprimida y un periodo prolongado de incertidumbre política bajo el presidente López Obrador", explicó la firma.

En el análisis ´Entradas de inversión extranjera directa seguirán brindando apoyo al peso´, Oxford Economics detalló que el comercio en México y el peso ya se han beneficiado de las dislocaciones comerciales provocadas por la pandemia y las tensiones geopolíticas en Estados Unidos, Europa y Asia.

"El súper peso de México ha sido un subproducto de fuertes entradas de capital y políticas macroeconómicas prudentes. Sin embargo, esperamos poco probable que el peso continúe ganando frente al dólar estadounidense", refirió el análisis.

"El aumento de las tasas y una recesión en las economías avanzadas deberían moderar el apetito por el riesgo de los inversionistas, pero aún creemos que el peso tiene algunos de los mejores fundamentos entre las monedas emergentes para respaldarlo".

Sin embargo, detalló, el actual "estado dorado" de las cosas y la complacencia del mercado con respecto a los riesgos internos idiosincrásicos de México no durarán para siempre, por lo que el peso ya alcanzó su punto máximo de cara a 2023 y se espera que se debilite gradualmente.

Para Oxford Economics, el riesgo de recesión cada vez mayor en Estados Unidos probablemente tendrá un efecto similar en México, y ante ello los miembros del Banco de México ya están mostrando los primeros signos de división con respecto a la necesidad de seguir a la Reserva Federal (Fed) de EU a un territorio más restrictivo.

"Además, los esfuerzos persistentes de AMLO para recuperar el control estatal de la economía han aumentado la incertidumbre política, y su desprecio por las instituciones autónomas del país erosiona los controles y equilibrios de su gobierno caprichoso. Proyectamos que el peso se depreciará gradualmente hacia 20.80 dólares durante los próximos 12 meses, desde los 19.50 dólares de finales de 2022", añadió.

En tanto, la firma explicó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunado a la mezcla industrial bien diversificada del país, le otorga una ventaja ante la relocalización de empresas que ocurre en Norteamérica, fenómeno conocido como ´nearshoring´.

Sin embargo, no todos los sectores pueden ganar por igual, consideró, pero es poco probable que la próxima desaceleración esperada en la economía mundial desaliente los flujos de inversión extranjera por completo.

En ese sentido, Oxford Economics detalló que no todos los sectores se verán beneficiados, ya que el sector manufacturero sigue siendo el principal destino de los flujos de inversión extranjera, pero su participación en la inversión total ha disminuido a casi 30 % desde el máximo de más de 65% en 2014, lo cual sugiere que las empresas extranjeras están mirando más allá de las oportunidades tradicionales en la fabricación barata e invirtiendo más en el sector servicios.