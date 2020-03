Anuncian ampliación de programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Sin dar detalles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para hacer frente a los efectos económicos del Covid-19, su gobierno ampliará el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Al supervisar la construcción de obras públicas en esta comunidad -en donde de nueva cuenta fueron instaladas vallas metálicas para evitar aglomeraciones por medidas sanitarias ante el coronavirus- el titular del Ejecutivo federal recordó que también para hacer frente a la crisis económica por esta pandemia, se entregarán un millón de créditos de 25 mil pesos para pequeños comerciantes.

"Más de la mitad de los jóvenes que están en el programa, que están saliendo de la capacitación, se quedan a trabajar en los mismos talleres, en las mismas empresas en donde se formaron; un 20% está siendo atendido con los créditos porque quieren poner sus propios negocios, sus pequeños negocios y se les está ayudando con créditos en el programa de Tandas para el Bienestar, y el 30% restante van a una bolsa de trabajo para irlos acomodando.

"Ahora con la crisis del coronavirus, pues vamos a ampliar ese programa, pero ya tenemos los cimientos, ya sabemos cómo hacerle, no es improvisar", señaló.

Acompañado de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, recordó que debido a que "se nos va a venir muy fuerte la crisis económica" del millón de créditos que se entregará para enfrentar la pandemia, 500 mil de estos créditos serán para comerciantes, artesanos "los que se buscan la vida como pueden, los que trabajan en la llamada economía informal".

"Porque a diferencia de otros países, nosotros tenemos, yo diría que como bendición, no desgraciadamente, tenemos mucha gente que se busca la vida como puede, que vive de lo que obtiene con su trabajo diario en la llamada economía informal. No es como otros países, aquí hay mucha gente que trabaja por su cuenta en tianguis, que se dedica a vender en fondas comida, que tienen taquerías, que trabajan de distintas maneras y que si se para la economía, como estamos viendo ahora, ellos sean perjudicados entonces hay que apoyarlos", indicó.

Para ingresar a este evento donde solo hubo representantes de medios de comunicación, así como funcionarios federales y locales, personal médico entregaba gel antibacterial, además de preguntar si se tenían síntomas del Covid-19.

En estos momentos, el presidente de la República se dirige a Mexicali, Baja California, donde continuará con la supervisión de obras públicas.