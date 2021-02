Apagón en Norte de México afectó a 4.6 millones de personas

El segundo gran apagón de los últimos meses afectó a 4.6 millones de personas en seis estados de México, corte de luz que persiste cuatro horas después de que inició, en Chihuahua y en algunas zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de acuerdo con datos la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El apagón inició a las 7:58 am de este lunes 15 de febrero y hasta aproximadamente las 11:30 horas en Chihuahua no se había logrado restablecer el servicio, en Coahuila se logró reactivar el servicio al 68%, en Nuevo León al 75%, Tamaulipas en 39% y solamente en Durango y Zacatecas se logró ya el total restablecimiento.

En conferencia de prensa, representantes de la CFE explicaron que 2.5 millones de clientes aún no cuentan con energía eléctrica y que la tendrán en cuanto entren en operación plantas con carbón, combustóleo y otros combustibles fósiles.

Por lo que CFE pidió al Cenace que se permita la entrada de todas las plantas que tengan otro tipo de combustible que esté disponible para atender la emergencia, considerando que en Texas siga la alerta máxima y que no haya gas natural disponible.

El director general de CFE Energía, Miguel Reyes, expuso: "No es un problema que se deba a CFE, sino que es una situación que está presente en Estados Unidos", y explicó que tiene que ver con la "interconexión que se tiene de gas natural y con líneas de transmisión" con Estados Unidos.

Expuso que por la falta de suministro de gas natural en las centrales de generación de CFE como las privadas no pueden operar a su máxima capacidad por la falta del combustible, porque están congelados los yacimientos, las tuberías, entre otras complicaciones técnicas.

El director de distribución de CFE, Guillermo Nevares Elizondo, dijo que es necesario arrancar las máquinas de otros combustibles, al momento hemos restablecido el 55% de los clientes afectados por la salida de las máquinas de gas natural.

Expuso que se perdieron alrededor de 5 mil 323 megawatts, de los cuales 3 mil 339 megawatts son de plantas de generación privada y mil 984 de la empresa eléctrica del Estado, ya que "en el área Noroeste es un consideración más desbalanceada, ahí tenemos 20% de generación de CFE y 80% generación privada".