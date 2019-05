Aplauden eliminación de aranceles de EU al acero mexicano

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum) celebraron el acuerdo por el que se eliminan los aranceles a sus exportaciones a los Estados Unidos.

Canacero explicó que "este es un paso firme y muy positivo para la industria de toda la región y un gran avance hacia la firma del nuevo T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)".

Explicaron que a la región de América del Norte le favorece un libre y justo comercio porque aumenta su competitividad.

Mientras, la Canalum dijo que el acuerdo "encausa de manera correcta y fortalece las relaciones entre países amigos y socios comerciales", además de que quita un obstáculo a la ratificación del T-MEC.

El presidente de la Canalum, Ramón Beltrán, expuso "en el mediano y largo plazo iba a tener impacto (el arancel de 10% al acero) porque de haber continuado estas represalias la industria mexicana se hubiera visto afectada en poco tiempo porque los acuerdos entre empresas llegan a su fin, así que en buen momento se quitaron los aranceles para no impactar".

"Este obstáculo fue clave para el retraso en la aprobación del nuevo acuerdo comercial T-MEC y que ha derivado gravemente en afectaciones a nuestro sector por triangulación y dumping que buscando entrar al mercado de Estados Unidos se quedan en nuestro país", añadió.

La Canalum afirmó que de inmediato crearán un comité de vigilancia para colaborar activamente en la vigilancia de las importaciones ilícitas de otros continentes.

Por otra parte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidió en que se trata de un paso adelante para el libre comercio en América del Norte y para la ratificación del T-MEC.

Aseguró que "seguirán trabajando en conjunto con las autoridades, los legisladores y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá para alcanzar una pronta ratificación del Tratado, que fomente la competitividad, el desarrollo y el empleo en los tres países".

El coordinador del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE, Moisés Kalach, comentó "esta eliminación de aranceles se junta con la reforma laboral recientemente aprobada es un paso adelante hacia la ratificación del T-MEC".

Kalach añadió que es "una llave que abre como un dominó" y añadió que desaparecen los aranceles y con ello solamente faltará que logren un "acuerdo político entre demócratas y republicanos", de manera que no pongan como rehén al T-MEC y se apruebe.

Expuso que en medio del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, México consolida su oportunidad de crecer como principal socio comercial del mercado estadounidense.

Por su parte, el coordinador de Laboratorio de Análisis, Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, Ignacio Martínez, dijo que "la eliminación de los aranceles a importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos a México, impulsará la inversión fija bruta y con ello detonará el sector manufacturero del país".

Añadió que el acero representa el 1.9% del PIB e incidirá en el sector manufacturero que es del 10.9% del PIB. El director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, dijo que el acuerdo es "positivo" porque en 48 horas se quitan los aranceles y no se imponen cuotas de importación. Aunque "se tuvo ceder en tener mayor vigilancia en las importaciones de acero chino y vietnamita que ha empezado a llegar".

Con eliminación de aranceles al acero, cerca la ratificación de T-MEC: De la Mora

La decisión de Estados Unidos de eliminar el arancel al acero y aluminio, abre la posibilidad de que la ratificación del T-MEC esté lista en el verano próximo o en septiembre, dijo la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora.

Con la decisión que se tomó hoy "sí se genera un buen ambiente para una aprobación del acuerdo en el futuro cercano", expuso la funcionaria.

En entrevista con EL UNIVERSAL la funcionaria dijo: "En 48 horas (Estados Unidos) nos va a eliminar la medida, para que el comercio fluya normalmente".

Explicó que con ello "habría oportunidad de que pasara en el Congreso de EU antes del receso de agosto. En Canadá veo que puede pasar antes del 15 de junio y en México en cualquier momento, podríamos considerarlo ya sea en una sesión extraordinaria en el congreso o hasta septiembre en la siguiente sesión legislativa".

El presidente de la comunidad americana en México y representante del Partido Republicano, Larry Rubin, afirmó que la decisión de EU de quitar el arancel de 25% al acero y 10% al aluminio "no solo beneficiará a las empresas de Canadá y México sino a toda la comunidad consumidora de esos metales en el mercado estadounidense".

En conferencia de prensa el subsecretario para América del Norte de la cancillería, Jesús Seade, dijo que el arancel lo quitará Estados Unidos en dos días pero como no está claro si son hábiles o naturales, a más tardar el martes de la próxima semana, ya no se cobrarán.