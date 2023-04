El mercado laboral va a contracorriente

A-AA+

os empleos navegan a contracorriente debido a las expectativas de una desaceleración económica en 2023.

En particular, la manufactura, que ha sido clave en la recuperación actual del empleo, perderá fuerza en los próximos meses dada su alta relación con Estados Unidos, estiman especialistas de BBVA Research en su más reciente reporte de empleo.

"Los resultados de creación de empleo formal del primer trimestre dan un sesgo al alza a nuestros pronósticos para fin de año; sin embargo, es necesario puntualizar que ante la incertidumbre del entorno económico, la probable recesión de la economía de Estados Unidos podría ocasionar que el empleo retome su senda de desaceleración en la segunda mitad del año. No obstante, anticipamos que la fortaleza moderada continuará en el segundo trimestre", estiman en el banco.

Para Sandra Martínez, investigadora de México, ¿cómo vamos?, es importante impulsar la inversión y el empleo especialmente en el sureste del país, debido a la falta de políticas encaminadas a integrar más a esta zona en la cuestión del crecimiento y la generación de empleos.

En particular, señala la necesidad de impulsar políticas para reducir la informalidad, así como disminuir la brecha laboral que dificulta la participación de las mujeres en los trabajos remunerados.