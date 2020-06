Apostarán por mercado nacional para recuperar turismo nacional

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que para reactivar el sector –detenido por la pandemia del coronavirus-, la apuesta será el mercado nacional.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal explicó que de los 173 mil millones de dólares que representa el consumo turístico el país, 124 mil millones de dólares, es decir, el 83 por ciento, es del turismo nacional.

"El perfil del nuevo turista, ahora debemos de hablar de antes y después de la pandemia, quiere manejar no más de cinco horas o estar en autobús no más de cinco horas, entonces turismo nacional será la estrategia fundamental para toda la República", dijo.

Explicó que en el caso del turismo internacional como el de Estados Unidos y Canadá en un estudio reciente que realizaron las grandes plataformas del sector, el perfil del viajero es el del que no quiere viajar más cuatro horas y media de avión.

"Por tal motivo es una posibilidad de rescatar ese segmento para la temporada de diciembre, la temporada de invierno sobre todo del segmento estadounidenses y canadienses que en el caso de estadounidenses se abrirá a partir del 21. Vienen buenos tiempos", dijo.

El gobernador Carlos Joaquín González señaló que la reapertura turística será de 30%. "El mercado va a estar muy complicado, evidentemente así será, y estimamos ir tomando una reapertura de un 30% que es lo que creemos que podemos alcanzar en los próximos meses principalmente hacia el mercado nacional y algo hacia Estados Unidos y Canadá que son los que han empezado a abrir algunos de sus viajes", apuntó.

El mandatario local señaló que han comenzado a llegar algunas reservaciones y algunos hoteles ua tienen planes para abrir a partir del 8 y del 15 de junio.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), llamó a que este lunes es el último día del "hot sale" —buen fin en comercio electrónicos— se aproveche para comprarse un viaje a Cancún ya que el 8 de junio reabren todo.

"Para vivir esa ´nueva normalidad´ desde estas hermosas playas ya sin sargazo, no dejen pasar el hot sale", dijo.