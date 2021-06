Apple está considerado el regreso a sus oficinas

La pandemia de Covid-19 detuvo la actividad de millones de empresas en todo el mundo. En solo unas semanas los empleados tuvieron que adaptarse para trabajar de manera remota. En muchos sentidos las tecnológicas estaban más preparadas para el desafío y las más grandes como Apple, Facebook, Google y Microsoft llevan más de un año apoyando el home office. Pero poco a poco planean regresar a las oficinas y varias ya anunciaron los modelos que adoptarán. Apple por ejemplo está considerando volver en septiembre.

De acuerdo con el medio "The Verge", en un correo electrónico que el CEO de la empresa, Tim Cook, hizo llegar a los empleados, se menciona que Apple cree que en septiembre podrán retomar la actividad en sus oficinas gracias a que existe mayor disponibilidad de vacunas y ha disminuido la tasa de contagios.

Pero la jornada no regresará de manera regular, les está pidiendo a sus trabajadores que se presenten solo tres días a la semana. "Por todo lo que hemos podido lograr mientras muchos de nosotros hemos estado separados, la verdad es que ha faltado algo esencial en este último año: los unos a los otros", dijo. Agregó que si bien las llamadas por videoconferencia han reducido la distancia entre el personal, "hay cosas que simplemente no se pueden replicar a distancia".

Cook dijo que a la mayoría de los empleados se les pedirá que acudan a la oficina los lunes, martes y jueves, con la opción de trabajar de forma remota los miércoles y viernes. Sin embargo, los equipos que necesiten trabajar en persona sí regresarán de cuatro a cinco días a la semana, lo que no es una sorpresa pues algunos tuvieron que seguir trabajando desde las oficinas algunos días durante el apogeo de la pandemia.

Apple también informó que los empleados también tienen la oportunidad de trabajar de forma remota hasta dos semanas al año, "para estar más cerca de la familia y los seres queridos, encontrar un cambio de escenario, gestionar viajes inesperados o una razón diferente propia", según la carta. Aunque se evaluará cada caso por parte de los directivos que deben aprobar las solicitudes de trabajo remoto

El caso de Google

Otra compañía de tecnología que está adoptando un modelo similar de trabajo es Google. Su CEO, Sundar Pichai, dio a conocer, hace alrededor de un mes, que planean adoptar una nueva semana laboral híbrida.

En este caso se trata de una expansión de una prueba piloto que comenzó en diciembre y que permitirá a la mayoría de los empleados pasar aproximadamente tres días trabajando fuera de la oficina y los otros dos "donde trabajen mejor". El ejecutivo detalló que la manera en que esa división funcionará en la práctica dependerá de las actividades de cada trabajador y del equipo del que forma parte.

Google también compartió que planea ofrecer más oportunidades para que los empleados cambien de oficina. Detalló que a mediados de junio, introducirá un proceso que permitirá a sus colaboradores postularse para trabajar desde una sede diferente. Incluso, todos tendrán la oportunidad de trabajar hasta cuatro semanas fuera de su oficina asignada.

Otra estrategia en ese sentido es que planea desarrollar roles más remotos e incluso equipos compuestos en su totalidad por personas que no están todas en un solo lugar.

Con los cambios anteriores Google estima que alrededor del 60% de su fuerza laboral trabajará en el sitio unos pocos días a la semana. El 20% trabajará desde casa, mientras que otro 20% terminará en nuevas oficinas.

Sin embargo, Pichai también aclaró que, "ya sea que elija transferirse a una oficina diferente o se opte por un trabajo completamente remoto, su compensación se ajustará de acuerdo con su nueva ubicación", lo que podría significar que quienes no vayan a la oficina ganarán menos.