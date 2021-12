Apple reduce la producción de iPhone y iPads

Apple se vio obligada a suspender la producción de iPhone y iPad durante varios días cuando se suponía que iba a acelerar, según un informe de Nikkei Asia.

No es ningún secreto que Apple no ha sido inmune a la escasez de la cadena de suministro global a pesar de su enorme poder adquisitivo.

El gigante tecnológico redujo previamente sus objetivos de producción de iPhone 13 para el año y tuvo que recortar la producción del iPad para asignar más piezas para sus dispositivos móviles insignia.

---Primera vez en 10 años que Apple cesa operaciones en fábricas

Pero, según se informa, esta es la primera vez en una década que la compañía tuvo que cesar las operaciones en sus fábricas durante la Semana Dorada de China.

Las fábricas de Apple suelen aumentar la producción durante las vacaciones chinas que tienen lugar a principios de octubre, con turnos de 24 horas para poder mantenerse al día con las demandas de compras navideñas.

Este año, sin embargo, supuestamente les dio a sus trabajadores algo de tiempo libre. Un gerente de la cadena de suministro le dijo al portal especializado Engadget, que no tenía sentido pagar a los trabajadores horas extra por trabajar durante las vacaciones cuando había muy pocos componentes y chips con los que trabajar.

Como resultado, es posible que las personas que estén pensando en adquirir un nuevo iPad o un nuevo iPhone como regalo de Navidad para sus seres queridos o para ellos mismos no lo reciban a tiempo para la temporada.

---Problemas de suministro comenzaron antes de la pandemia

Nikkei Asia indicó que los problemas de la cadena de suministro comenzaron mucho antes de la pandemia, cuando las empresas chinas incluidas en la lista negra de Estados Unidos acumularon inventarios para sobrevivir a las represiones.

Dicho esto, los bloqueos de Covid-19 implementados en Malasia y Vietnam debido a la variante Delta afectaron en gran medida la producción de numerosos componentes eléctricos y chips.

En muchos casos, los cuellos de botella no fueron causados por la falta de los componentes más costosos de un dispositivo, sino por sus partes periféricas más baratas.

Los fabricantes de componentes que no tienen tanto poder adquisitivo como los gigantes tecnológicos caen al final de la lista cuando se trata de materias primas.

En el caso del iPhone 13 Max, por ejemplo, los pequeños periféricos que solo cuestan unos centavos cada uno son los que están causando el retraso.

El jefe de Apple, Tim Cook, dijo anteriormente que la compañía perdió 6 mil millones de dólares para el trimestre que finalizó en septiembre debido a las limitaciones de la cadena de suministro, y que cree que podría perder más en el último trimestre del año.

Aún queda por ver si Apple aún disfrutaría del mismo nivel de demanda cuando tenga los componentes para fabricar sus dispositivos, Nikkei Asia señaló que Apple les dijo a los proveedores que persiste la demanda del iPhone 13 y que reacelerarán la producción de sus componentes para noviembre, diciembre y enero.

Sin embargo, según un informe anterior de Bloomberg, Apple advirtió a los proveedores que la demanda de su mayor fuente de ingresos ya se había debilitado poco antes de las vacaciones.