Apps premium gratis para estudiar durante la cuarentena

A causa del coronavirus diversas escuelas han optado por suspender las clases de manera presencial, con el fin de resguardar la salud de sus docentes, trabajadores y alumnos. Cuestión que ha motivado que la enseñanza en línea sea la solución para continuar con la educación del país.

Ante esto, algunas aplicaciones han abierto sus funciones premium de manera temporal, con el fin de contribuir con el aprendizaje de los diversos niveles educativos que pueden echar mano de este tipo de tecnologías.

Por ello, a continuación, te traemos un listado de apps que puedes aprovechar en esta cuarentena para potenciar tu educación y mantener el contacto con tus alumnos o profesores.

Kahoot!

Esta app permite crear cuestionarios de opción múltiple, en los cuales, los estudiantes cuentan con cierto tiempo para responder las preguntas que se les presentan. Así, de manera lúdica, los jugadores deben decidir cuál es la respuesta adecuada al cuestionamiento planteado y resulta ganador aquel que responda la mayor cantidad de preguntas de manera correcta y rápida.

De acuerdo con el sitio oficial, la versión premium, permite que los maestros tengan acceso a informes avanzados para "facilitar la evaluación". Para acceder a Kahoot! Premium gratuito durante el brote de coronavirus solo debes ingresar a su sitio web oficial y seguir los enlaces que te presentan.

Hangouts Meet

Si no la conoces, esta aplicación permite realizar videollamadas de alta calidad, cuestión que puede ser aprovechada para brindar asesorías o clases en línea. Y de acuerdo con el sitio web en inglés 9to5Google, la app permitirá hasta el primero de julio, que todos los usuarios tengan acceso a funciones premium, tales como reuniones con hasta 250 participantes por llamada, transmisión en vivo a 100,000 espectadores dentro de un dominio, y la posibilidad de grabar y guardar llamadas a Google Drive.

Academons

Esta divertida aplicación permite que los niños aprendan de una manera dinámica, ya que por medio de retos y juegos educativos los estudiantes pueden hacer evolucionar a sus monstruosas mascotas. Pese a que Academons es gratis, existe la posibilidad de que los padres obtengan funcionalidades ilimitadas en la versión Academons PRO con suscripción. No obstante, esta app se ha solidarizado con la situación actual, por lo cual dicha versión estará disponible por 30 días sin costo alguno. Dentro de las ventajas de Academons PRO destacan el acceso ilimitado a todas las materias, cuatro personas por cuenta y estadísticas de aprendizaje para papás.

Matific Teacher

Esta app permite planificar clases, asignar actividades y seguir el progreso de los estudiantes. Esta aplicación permite potenciar el aprendizaje de estudiantes por medio de juegos y actividades matemáticas. De acuerdo con su sitio, la app expandirá su periodo de prueba de 30 a 60 días sin cargo alguno.

Book Creator

Esta aplicación para sistemas operativos IOS, se puede usar en cualquier materia y en cualquier nivel académico. Ayuda a la creación de recursos de enseñanza y genera el aprendizaje autodidacta. De esta manera, los alumnos pueden demostrar su comprensión creando un libro en el que plasmen sus conocimientos recién adquiridos.

Al igual que las aplicaciones previamente mencionadas, Book Creator puso en marcha una medida para contribuir con el aprendizaje, la cual consiste en una actualización de colaboración gratuita, la cual durará 90 días, en los cuales, de acuerdo con el sitio oficial de la app, se podrán mantener conectados a los estudiantes y a los maestros, de manera que su vínculo educativo se vea afectado lo menos posible.

Estas son solo algunas apps que se han solidarizado con la situación actual, no obstante, es probable que a medida que avancen los días más apps y sitios web enfocados en el aprendizaje se sumen a la causa.