"Apreciación del peso podría generar fuga de capitales", según IMEF



Martes, 20 de junio de 2023 17:16 | Finanzas | ECONOMIA-IMEF



CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL). - El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) afirmó que la fortaleza del tipo de cambio se debe a movimientos de mercado, y podría generar expectativas negativas sobre su sostenibilidad.

Advirtió que al colapsar esas expectativas podría propiciar una salida de capitales de los mercados.

"La apreciación que estamos viendo, son movimientos de mercado, no son condiciones inducidas por alguna política cambiaria, son movimientos de mercado y así van a seguir hacia delante", dijo Federico Rubli, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF.

En conferencia de prensa, expuso que la presencia del superpeso dependerá de qué tan persistente será hacia delante.

Pero independientemente de eso estableció que, si bien al final del día habrá afectados o beneficiados por el tipo de cambio actual, eso se dará en función de esa persistencia de la fortaleza.

"Si habrá más afectados por la apreciación del tipo de cambio, va a depender de la duración, no sabemos si se va a moderar o va a seguir así de fuerte", consideró.

Recordó que México tiene un régimen de libre flotación donde no hay intervenciones por parte del Banco de México ni de la Secretaría de Hacienda en el mercado cambiario.

Por su parte, el presidente del IMEF, José Domingo Figueroa, alertó de los efectos perniciosos del tipo de cambio fuerte afectando sobre todo a la actividad exportadora.

También a las remesas familiares, pues en su equivalente a pesos dichos ingresos disminuyen su valor.

Además, puede generar expectativas negativas acerca de la sostenibilidad de un tipo de cambio tan apreciado.

"Un colapso de expectativas podría propiciar una fuga de capitales", sentenció.

José Domingo Figuera añadió que, de materializarse una recesión en el país vecino del norte, se frenarían las exportaciones y remesas, lo que haría tener menos ingresos por esas vías y el dólar dejaría de ser tan débil.

Federico Rubli ponderó uno de los canales para saber cuánto durará la fortaleza del peso frente al dólar norteamericano, es el diferencial tan amplio de tasas de interés entre México y EU.

"Ahora estamos en una especie de impasse de la política monetaria en los dos países, en donde habría que ver hacia dónde vamos a evolucionar; si se reduce el diferencial, entonces eso va a ser una señal de que el tipo de cambio comenzaría a depreciarse", estableció.

Consideró que si se mantiene ese diferencial, obviamente la apreciación del tipo de cambio continuaría, pero insistió en que no se puede establecer su duración.

"Si el mercado cree que debe estar en 17 pesos dado el diferencial que estamos viendo, creo que eso es lo fundamental, por eso debemos seguirle la pista a las políticas monetarias tanto de la Reserva Federal como del Banco de México", apuntó.