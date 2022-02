Aprueban asistencia de empresarios a parlamento de reforma eléctrica

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para invitar a empresarios y gobernadores a debatir en el parlamento de la reforma eléctrica.

Así lo confirmó el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira (PRI), quien detalló que por ese motivo no descarta ampliar el calendario de foros.

"Se acordó invitar a otros Foros, pero dentro del Parlamento Abierto, a empresarios de la industria eléctrica, que han sido mencionados por la opinión pública, y que han ellos manifestado al respecto opiniones sobre lo que hoy estamos trabajando, y me refiero a estos grandes empresarios de estos grandes corporativos, hablamos de OXXO, Bimbo, Wal-Mart... los grandes capitales, ese fue el acuerdo", detalló.

Moreira Valdez insistió en que su bancada buscará que la discusión y votación de la reforma eléctrica en el pleno sea después de las elecciones, mientras que el líder del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, aclaró que no aceptarán que la mayoría los "avasalle".

Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de Morena, dijo que esperan que la eléctrica se apruebe en este periodo.

"Nos vamos a cansar de invitar, de persuadir, de convencer a los grupos parlamentarios para que eso se pueda desahogar en este periodo. Respeto la posición que tienen las dirigencias de los partidos políticos, pero será en el seno de la Cámara de Diputados donde se desahogará este asunto", concluyó.