Aprueban incremento de 15% al salario mínimo; subirá a 141.7 pesos

A pesar de la pandemia y de la crisis económica, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un incremento para los salarios mínimos de 15% para el 2021.

Con el voto en contra de los representantes de las organizaciones empresariales, la Conasami decretó un aumento global equivalente a 15% aplicable a las distintas zonas del país.

Esta cantidad considera un incremento anual de 6%, es decir, por arriba de la inflación; sin embargo, a esa cifra se le sumará un Monto Independiente de Recuperación, la llamada MIR, de 10.46 pesos.

Por lo cual, si se considera que el salario mínimo actual es de 123.22 pesos, con el incremento porcentual y la MIR subirá a 141.70 pesos diarios para todo el país.

Aunque en el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será de 185.56 pesos a 213.39 pesos diarios.

"Incremento quebrará a miles de empresas"

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que ese incremento es irracional, no tiene lógica y provocará el cierre y la quiebra de 700 mil empresas en los próximos tres meses, considerando la crisis económica que se enfrenta por el Covid-19.

"Con la determinación impuesta, se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento, lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia de Covid-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo", dijo la Coparmex en un comunicado.

Además de que el gobierno no otorga apoyos, añadió, aprueban en la Conasami un incremento de 15% que no podrán realizar las empresas.

"Con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que 700 mil empresas más desaparezcan en los próximos tres meses".

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que las circunstancias de la economía son graves y "un incremento del 15% perjudicaría fuertemente a las micro y pequeñas empresas, haciendo inviable la sobrevivencia de muchas de ellas. Estas son quienes, en razón de su debilidad económica, cubren mayormente cantidades cercanas al salario mínimo general".