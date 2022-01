"Apúntame en la lista", dice Salinas Pliego sobre compra de Banamex

La tarde de este jueves, el empresario Ricardo Salinas Pliego confirmó su interés por adquirir Banamex, institución bancaria que CitiGroup puso en venta este 11 de enero.

Luego de que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador celebrará el interés de Ricardo Salinas Pliego de buscar la compra de Banamex, el empresario confirmó que sí pretende adquirir el negocio que deja en nuestro país el gigante estadounidense Citi.

"Confirmado. Apúntame en la lista de compradores por @Citibanamex . Vamos con todo!", dijo el empresario en su cuenta de twitter.

Esta tarde, el presidente López Obrador dijo en un video que la venta de Banamex representa una oportunidad para que el banco regrese a manos mexicanas, con lo que destacó el interés de Salinas Pliego por la firma además de que propuso que Carlos Slim, dueño de Inbursa y Carlos Hank González, presidente del consejo de administración de Banorte también puedan participar en la operación.

"Vamos viendo a como nos dejan el changarrito y a aprovechar el tiempo libre para evaluar bien la compra, ¿será conveniente?", dijo Salinas Pliego, quien al mediodía anunció también que dio positivo por Covid-19 y se mantendrá trabajando desde su casa.

De acuerdo con Citigroup, empresa financiera con sede en Nueva York, Estados Unidos, la elección de vender Banamex es parte de una "renovación estratégica", ya que abrirán sus horizontes a otro modelo de negocio mayorista, banca y de inversión.

AMLO celebra intenciones de Salinas Pliego de comprar Banamex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le gustaría que, tras el anuncio de Citigruop de la venta de Banamex, este banco pueda ser adquirido por empresarios mexicanos y se pueda "mexicanizar".

En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal señaló que empresarios como Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; Carlos Slim, de Inbursa; Carlos González, de Banorte, podrían comprar el banco y celebró que algunos de ellos ya han mostrado interés en adquirirlo.

En su oficina de Presidencia, acompañado por Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), y de Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda (SHCP), el mandatario federal garantizó que con la venta de Banamex habrá pago de impuestos.

"Miren está el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, y estamos hablando sobre la venta de Banamex. Esto tiene que ver con una política de Citigroup, de regresar a lo que originalmente era como banco mayorista, y dejar la banca de consumo en todo el mundo.

"Esto lo digo para que no se malinterprete porque también los adversarios aprovechan todo para decir que están mal las cosas en lo económico, en el país y que por eso se está vendiendo Banamex.

"Pues no, es una política de Citigroup, y ojalá esto se convierta en algo bueno, no es malo, pero podemos convertirlo en algo muy bueno, si sin medidas autoritarias se logra mexicanizar este banco que era de mexicanos", dijo López Obrador.

"Desde luego se tiene que pagar el impuesto, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México. Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo. Él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tienen los recursos suficientes para hacerlo, lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Inbursa, de Carlos González, de Banorte, de otros.

"Me mandó un recado a José Javier Garza Calderón de Nuevo León, que ellos podrían también, junto con otros inversionistas, reunirse para comprar el banco, y debe de haber muchos otros inversionistas, banqueros mexicanos", enfatizó AMLO.

También señaló que esto no significa que se impida a inversionistas extranjeros participar en esta venta puesto que "nosotros no estamos cerrados, no somos chauvinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizar a este banco".

"También porque suele pasar, que las ganancias de la banca, cuando los accionistas sean extranjeros pues no se reinvierten en nuestro país, últimamente nuestros adversarios también, hablan de fugas de capital, y no es así".

Afirmó que está llegando "mucha inversión extranjera" a México, que hay estabilidad económica, y destacó que el peso no se ha devaluado y se ha resistido a la crisis generada por el Covid-19.

"Está llegando mucha inversión extranjera, son utilidades que no se reinvierten en México, se van utilidades de bancos que por cierto les ha ido muy bien, mucho muy bien a todo el sector financiero, a todo el sector bancario porque hay un auténtico estado de Derecho, y tranquilidad, hay piso parejo, no hay corrupción, no hay influyentismo.

"Todo esto da mucha confianza para invertir en México, y ahí está lo que sucede en las finanzas públicas. Nuestro peso no se ha devaluado, por poner un ejemplo, resistimos la crisis sin contratar deuda adicional, estamos saliendo, México tiene condiciones inmejorables para crecer, está llegando mucha inversión extranjera, se están creando un plus, y vamos a salir adelante", aseguró el presidente.

"Entonces hay esa posibilidad, esa oportunidad de que inversionistas mexicanos se puedan quedar con Banamex", dijo.

Señaló que esta operación dejará miles de millones de pesos en impuestos que entrarán a la hacienda pública que se destinarán al desarrollo del país.

"Para que ese presupuesto siga destinando al bienestar de nuestro pueblo para mantener la paz y la tranquilidad, en el entendido de que la paz es fruto de la justicia".