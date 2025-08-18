logo pulso
Arancel del 50% al acero y aluminio se extiende a otros productos

La Casa Blanca extenderá las cuotas a productos como combustible, productos químicos y manufacturas de aluminio

Por El Universal

Agosto 18, 2025 12:11 p.m.
A
El arancel de 50% que aplica al acero y aluminio, bajo la sección 632, se extenderá a productos agrupados en 407 fracciones arancelarias, las cuales incluyen medicinas, empaques para limpieza, lubricantes, cosméticos, tetrapack, así como manufacturas de aluminio.

La Casa Blanca espera publicarlo mañana martes en el Federal Register, en el que se evaluará el valor del contenido de acero o aluminio en cada producto para consumo doméstico.

La lista incluye a: leche y productos lácteos, preparaciones alimenticias diversas, combustible, minerales, aceites minerales y productos de su destilación, productos químicos orgánicos e inorgánicos como gases nobles, hidrógeno, hidrocarburos cíclicos.

Productos farmacéuticos, extractos para curtir o teñir, tintes, pigmentos y pinturas, colores para artistas, pinturas de acuarela, cementos de resina.

Así como perfumes, agua de tocador, productos de maquillaje y cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, lacas, preparaciones para afeitar, desodorantes.

Preparaciones orgánicas para el lavado de la piel, detergentes, limpiadores, aceites, abrillantadores y preparaciones para calzado, muebles y carrocería de vehículos.

Adhesivos a base de caucho, plaguicidas, herbicidas, desinfectantes, preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, puertas, ventanas y sus marcos de plástico, derivados del aluminio.

Hojas de sierra, cizallas, cortadores de tubos, herramientas como destornilladores, alicates, martillos, llaves y brocas intercambiables para taladros, cuchillos, hojas y sus partes, como cuchillos de mesa y navajas.

Así como cucharas, tenedores y artículos similares de metal común, herrajes, bisagras, cierres, calderas, partes de reactores nucleares, motores de combustión interna, partes de turbina hidráulicas, aparatos de aire acondicionado.

Así como electrodomésticos como refrigeradores, congeladores, cafeteras, filtros de agua, extintores, gatos hidráulicos, máquinas elevadoras y transportadora. Máquinas y aparatos eléctricos para grabación o reproducción de sonido, hornos eléctricos, entre otros.

SLP

El Universal

La Casa Blanca extenderá las cuotas a productos como combustible, productos químicos y manufacturas de aluminio

