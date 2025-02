Aranceles fragmentan comercio y afectan sectores prioritarios: IP

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- El sector privado dijo estar preocupado por la imposición de aranceles a México porque fragmentará el comercio y genera incertidumbre.

Por una parte, el Consejo de Empresas Globales dijo que "acciones unilaterales como estas pueden alterar este equilibrio, impactando sectores clave, además de generar costos adicionales para empresas y consumidores".

"También pone en riesgo la estabilidad de miles de empresas, el bienestar de millones de trabajadores y el futuro de las familias que conforman estas naciones", dijo el organismo que agrupa a 60 grandes compañías que operan en más de 20 sectores de la economía y representan 40% de la Inversión Extranjera Directa.

Dijo que los aranceles generan "incertidumbre en la relación comercial de América del Norte, afectando la competitividad y la estabilidad económica de la región".

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es clave para la integración de nuestras economías, promoviendo el crecimiento, la inversión y la generación de empleo, por lo que "instamos a las autoridades en Estados Unidos a reconsiderar esta decisión, evaluando sus efectos en la competitividad y en los consumidores que dependen de insumos y productos interconectados".

Añadió que "América del Norte no debe avanzar dividiendo esfuerzos, sino consolidar su posición como una región de liderazgo económico y desarrollo compartido".

Por su parte, la American Chamber of Commerce (AmCham), que agrupa a las empresas estadounidenses que invierten en México, y a las empresas mexicanas beneficiadas de la integración comercial, dijo: "Los aranceles nos dividen. Las empresas y los consumidores de las tres economías sufriremos consecuencias de no revertirse esta medida: aumento de los costos para los productores y exportadores, pérdida de empleo, inflación y menor poder adquisitivo de nuestras familias".

Agregó que la imposición de aranceles genera enorme preocupación, porque esa medida "no contribuye a la integración y al fortalecimiento de la región; todo lo contrario. Aún más, no solucionan los retos de inseguridad, de migración y del tráfico de sustancias ilícitas; problemáticas que reconocemos y que debemos trabajar juntos para resolver. México y el comercio son parte de la solución, no el problema".

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) dijo que los aranceles generan daño a la economía mexicana, sobre todo a los sectores exportadores como automotriz, alimentos y manufactura.