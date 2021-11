Asegura senador de Morena que sin reforma desaparecerá CFE

El senador morenista, Gilberto Herrera Ruiz, advirtió que, de no modificar la actual Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría desaparecer, dado que la reforma energética efectuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto priorizó la compra de energía a privados extranjeros, ocasionando que la CFE tuviera que parar su producción en varias hidroeléctricas y plantas.

Informó que la actual propuesta de reforma eléctrica busca que haya piso parejo, pues esta industria en México implica seis billones de pesos -que equivalen al monto aprobado en la Ley de Ingresos- y se plantea que el 46 por ciento pueda ser trabajado por privados; respecto a lo cual valoró que es "más que suficiente".

"Bienvenida la iniciativa privada, no va a haber ningún problema, da el mercado para ello y sobre todo con el crecimiento; y Comisión Federal va a tener toda la capacidad de ya no hacer un negocio de la energía, sino hacer un servicio para todos los mexicanos", expresó el senador Herrera Ruiz.

El legislador destacó la pertinencia de la reforma que se propone, considerando que en su momento el sector privado de esta industria se benefició incluso con inversión pública proveniente de las Afores y de la Banca de Desarrollo: "hasta les dimos dinero para eso, entonces, se les pudo haber prestado a mexicanos que tienen toda la capacidad para desarrollarlo y esperemos que hacia allá vaya".

Aunado a ello, cuestionó que expresidente Felipe Calderón Hinojosa ahora sea parte de Iberdrola, empresa que durante su gobierno recibió beneficios que la han llevado a ser la segunda más importante en producción.