Así van los precios de la gasolina, el gas LP y la canasta básica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dio a conocer en la conferencia mañanera que el incentivo fiscal de los combustibles esta semana fue de 47.6 % para diésel, 18.1 % para gasolina premium y 42.7 % para la regular.

En el Quién es Quién del consumidor explicó que las estaciones de servicio con indicadores de ganancia más bajos y altos de gasolinas son:

-Más altos de la Regular: Petro Seven, Nuevo León; Valero, Jalisco; Bp, Edomex; Pemex, Quintana Roo; Pemex, Guerrero; Pemex Veracruz; Chevron, Sinaloa; Uno, Durango.

-Más bajos de la Regular: Us Fuel, Chihuahua; Eagle Gas, Sinaloa; Pemex, Chiapas; Bristol, Jalisco; Mobil, Coahuila; Lagas, Yucatán; Mobil, Puebla; G500, Veracruz.

-Más altos de la Premium: Pemex, San Luis Potosí; Shell, Guanajuato; Pemex, Yucatán; Shell, Edomex; G500, Oaxaca; Petro Seven, Chihuahua, Best Gas, Sonora; Lagas, Tabasco

-Más bajos de la Premium: Pemex, Veracruz; Pemex, Michoacán; Pemex Guerrero; Cargo Gas, Durango; Indian Gas Station, Sinaloa; Pemex, Tamaulipas; Lagas, Yucatán Valero, Puebla.

-Más Altos de diésel: Valero, Jalisco; Pemex, San Luis Potosí; G500, Oaxaca; G500, Tabasco; Pemex, Quintana Roo; Chevron, Sonora; Pemex, Durango; Repsol, CDMX.

-Más bajos de diésel: Pemex, Chihuahua; Pemex, Michoacán; Pemex, Guerrero; Pemex, Nuevo León; Eagle Gas, Sinaloa; G500 Yucatán; Mobil, Puebla; BP, Veracruz.

Sheffield indicó que en las verificaciones se recibieron 366 quejas y denuncias.

Precios promedio diarios del gas LP estacionario y cilindro

En la conferencia matutina informó que el promedio estimado a nivel nacional es de 20.21 por kilo en cada cilindro y 10.91 por litro en el estacionario.

Los precios más bajos de gas LP estacionario a nivel nacional:

-Hidro Gas, Veracruz; Vela Gas Pluviosilla, Oaxaca; Regio Gas, CDMX; Gas Flamazul, Hidalgo; Nuevo Gas, Nuevo León; Gas económico, Nuevo León; Segas, CDMX; Regio Gas, CDMX; Gas Capital, CDMX.

Precios más bajos de gas LP en cilindros:

-Gas Expres Nieto, Veracruz; Azteca Gas, CDMX; Segas, CDMX; Gas Capital, CDMX; Gas Oro de Colima, Jalisco; Regio Gas, CDMX; Gas el Gallito, Oaxaca; Distribuidora de Gas del Cañón, Jalisco; Gas Popo, CDMX; Gas Mundial, Guerrero.

Los 24 productos de la canasta básica

El titular de la Profeco dijo que hay estabilidad en los precios de los 24 productos de la canasta básica, pero el Índice Nacional de Precios al Consumidor en Bebidas y Alimentos.