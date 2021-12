Asociación de Ingenieros y Arquitectos pide revisar acuerdo para blindar obras

Ricardo Rodríguez Romero, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México (AIAM), advirtió que el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para blindar como asuntos de interés público y de seguridad nacional las obras insignia del gobierno no abona a la trasparencia y abren espacios para la corrupción.

"La afectación realmente es para efectos de transparencia, el tema es queremos combatir la corrupción de fondo, mientras más transparencia haya es más fácil combatirla, mientras menos conozcamos lo que sucede será muy difícil continuar en este combate frontal a la corrupción".

En entrevista, al término de la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2020, el ingeniero Rodríguez Romero se pronunció por revisar el acuerdo porque si estamos en un esquema de lucha contra la corrupción, tenemos que lograr que haya transparencia suficiente en la toma de decisiones.

Lamentó que el acuerdo presidencial no abona a la transparencia por lo que dijo que sería muy deseable que todos los procesos públicos se puedan transparentar, pues ayudaría mucho en la toma de decisiones.

"Si esto se guarda, lamentablemente se desconocen lo que está pasando y puede haber situaciones que están fuera de control, eso es lo que creo que todo México debemos de pensar, trabajar y contribuir para que se evite", dijo.

Señaló que la Ley de Obra Pública es muy clara en ese sentido y establece procedimientos muy claro para casos de asignaciones directas, licitaciones cuando menos a tres grupos, empresas o personas, o incluso para licitaciones públicas internacionales.

"La garantía y la ventaja de poder apegarnos a lo que establece la ley de obra pública es conocer de fondo los procesos, hoy si usted le pregunta cualquier persona cuánto cuesta una obra bajo este esquema lamentablemente no se sabe. Lo que necesitamos saber es que tecnologías se usan, cuánto cuestan, que aportaciones tienen al país, porque todos queremos seguir aprendiendo, queremos seguir siendo competitivos y queremos seguir estando en la cabeza del desarrollo del país".

El ingeniero Javier Jiménez Espriú reconoció que es un acuerdo polémico, pero aclaró que se debe poner a disposición siempre toda la información.

"La intención del presidente, hasta donde yo entiendo, no he hablado con él, entiendo es cómo hacemos para que las obras se realicen rápidas. Entonces es un acuerdo polémico, se va a discutir en la SCJN porque va a ver esas controversias constitucionales, y vamos a ver cómo se adecua para que estén en orden, dentro de la ley, dentro de las reglas del juego".