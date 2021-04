Asociaciones de transporte piden modificar norma que obliga al uso de vehículos con diésel de ultra bajo azufre

Este jueves, las cámaras y asociaciones que representan a la industria del autotransporte y la industria automotriz enviaron una carta a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, donde le solicitan que se modifique la NOM 044.

La NOM 044 ordena que a partir de 2022, sólo se podrán producir o importar unidades vehiculares de carga o pasaje con tecnología Euro VI o EPA10, las cuales requieren forzosamente el uso de diésel de ultra bajo azufre (DUBA).

Sin embargo, en diciembre de 2019, la Comisión Reguladora de Energía le otorgó a Pemex, organismo que provee el 70% del diésel en el país, una ampliación al plazo para el cumplimiento de surtir DUBA en todo el país hasta el 1 enero de 2025.

Hasta entonces, sólo es forzoso para Pemex abastecer al 19% de los municipios del país con DUBA y dicha distribución no es acorde a las necesidades del transporte, al no ser obligada en gran parte de los ejes carreteros ni en algunas ciudades de alta densidad poblacional.

Advierten sobre impacto en renovación vehicular

Esto impacta en la renovación vehicular, ya que los transportistas no se verán incentivados a comprar unidades más nuevas y más caras que requieren un combustible que no está disponible en todo el país.

Adicionalmente, "se provocaría un efecto dominó en toda la cadena logística en detrimento de la edad promedio del parque vehicular, de la seguridad vial y la población", aseguraron las cámaras y asociaciones.

La carta fue firmada por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Asociación Nacional de Transporte Privado, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, entre otras.

Los empresarios solicitaron que se modifique la NOM 044, permitiendo la comercialización de vehículos con la tecnología vigente EuroV y EPA 07, que pueden operar con el nivel de DUBA actual, y también con la tecnología más avanzada Euro VI y EPA 10, hasta que se cumpla la condición de contar con disponibilidad de DUBA en todo el territorio nacional, lo que no se vislumbra que ocurra antes de enero de 2025.

Considerando que la edad promedio de la flota del autotransporte en México es de 19 años, si se sustituye un vehículo de este tipo por Euro V o EPA 07, se obtienen reducciones de 83% de NOx y 50% de material particulado, entre otros beneficios, aseguraron.