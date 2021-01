Aumenta la cartera vencida sobre el crédito automotriz

La conclusión de los programas de apoyo de la banca comercial, en noviembre de 2020, trajo como consecuencia que la cartera vencida de los créditos automotrices llegará hasta 2.27%, cuando en el mismo mes de 2019 sólo alcanzó a 1.8%, de acuerdo con las cifras que tiene de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

AMDA indicó que este ligero incremento de la cartera vencida era previsible, pues los programas de apoyo de la banca por la emergencia sanitaria que iniciaron en abril, empezaron a vencer en septiembre y octubre.

Por lo tanto, en noviembre fue evidente el incremento de la cartera vencida automotriz, aunque todavía está en un nivel aceptable y es el segmento con el porcentaje más bajo entre los créditos que otorga la banca comercial.

Guillermo Rosales, director general adjunto de la asociación, dijo que alcanzar un porcentaje de 2.27 en la cartera vencida "prende un foco amarillo, aunque aún no de alarma".

"Era de esperarse que se incrementara la cartera vencida de aquellas personas que no pudieron reestructurar su crédito o de aquellas que han perdido el empleo por la pandemia y están en imposibilidad de pagar", dijo.

El representante de los distribuidores de autos dijo que los bancos y las financieras automotrices están reestructurando los créditos conforme a las necesidades de cada persona para asegurar el pago.

Aunque en el caso de las personas que han perdido el empleo es natural que caigan en mora.

Hasta noviembre del año pasado, la tasa promedio ponderada de los créditos automotrices fue tres veces menor a la tasa de las tarjetas de crédito y créditos personales; y dos veces menor que la de créditos de nómina, lo que ayuda a que las personas, bajo cualquier circunstancia, no dejan de pagar su coche.

La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es de 13.5%, cuando la de tarjetas de crédito es de 35%; la de crédito personal, 42%, y la de financiamiento vía nómina, 26%.

Las tasas de interés más bajas del mercado son las de crédito hipotecario, con un promedio de 10%.

Rosales agregó que si se da un mayor deterioro de la cartera vencida automotriz en los próximos meses, los bancos harán un ajuste en los flujos disponibles para la colocación de nuevos financiamientos, por lo que habrá una restricción para el crédito en el mercado.

Lo que eventualmente ocasionaría sería una menor venta de vehículos.

Hasta noviembre de 2020, se registraron 525 mil 273 colocaciones de vehículos nuevos a través de algún crédito, lo que representa una disminución de 26% con respecto a 2019, esto equivale a 181 mil 768 unidades menos.

Las financieras de las automotrices incrementaron su participación en los créditos automotrices, pasando de 66.4% en noviembre de 2019 a 75% en noviembre de 2020.

Mientras que los bancos disminuyeron su participación, pasando de 30% a 22%, en el mismo periodo.

El autofinanciamiento permanece en el mismo nivel, con 3% de participación en el financiamiento automotriz.