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Aumenta la producción de bicicletas

Por El Universal

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Aumenta la producción de bicicletas

Ciudad de México.- El año pasado se fabricaron un millón de bicicletas en el país, de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas (Anafabi).

Si bien la producción registró un incremento de 1.2% respecto a 2024, la industria todavía se encuentra por debajo de sus niveles históricos. "Hace más de una década México producía cerca de 2 millones de bicicletas al año", indicó la Anafabi por escrito.

Los fabricantes nacionales como Mercurio, Benotto, Grupo Rebimo y Monk enfrentan retos estructurales como las importaciones de bicicletas provenientes de China a un precio algunas veces considerado como subvaluación.

Además de prácticas de comercio ilegal que distorsionan la competencia y el aumento en los costos de insumos.

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"La industria mexicana de la bicicleta opera en un entorno estructuralmente desafiante marcado por la fuerte presión de las importaciones, particularmente de origen asiático", expuso la Asociación nacional.

De acuerdo con dicha asociación, aproximadamente 30 por ciento de las bicicletas que se venden en el mercado mexicano son de fabricación nacional y el resto son importadas.

Los segmentos de mayor venta en el país son bicicletas infantiles, urbanas y de montaña.

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