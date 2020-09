Aumenta número de empresas "zombis" en bolsas de valores, ¿Cómo identificarlas?

El número de las empresas "zombis" que cotizan en las bolsas de valores creció en los últimos años, y las que han logrado salir de ese estado corren el riesgo de volver a ser muertas vivientes, señaló el Banco de Pagos Internacionales, (BIS por sus siglas en inglés).

En un documento de trabajo titulado "Zombis corporativos: anatomía y ciclo de vida", el banco de los bancos centrales en el mundo, advirtió sobre el auge de estas empresas de bajo rendimiento.

Destacó que el número de las empresas zombis que cotizan en los mercados de valores, creció del 4% que había a finales de la década de 1980 a 15% en 2017.

Para identificar a las empresas zombis, señaló que se trata de empresas que son más pequeñas, menos productivas, muy apalancadas o endeudadas e invierten poco en capital físico e intangible.

Su desempeño se deteriora varios años antes de la zombificación y sigue siendo significativamente más pobre en comparación a las no zombis en los años siguientes.

Destacó que con el tiempo, alrededor del 25% de las empresas muertas vivientes, abandonaron el mercado, mientras que el 60% dejaron de ser zombis.

Sin embargo, advirtió que las empresas zombis recuperadas tienen un rendimiento inferior en comparación con las empresas que nunca han sido, y se enfrentan a una alta probabilidad de recaer en el estado de zombis.

ANATOMÍA

El economista de alto nivel del Comité del Sistema Financiero Global, Ryan Niladri y el asesor de investigación del departamento monetario, Boris Hofman, documentaron la proliferación de este tipo de empresas en las últimas tres décadas.

Exploraron su anatomía y ciclo de vida en términos de sus características económicas y financieras y su desempeño, en comparación con las empresas no zombis.

Para desarrollar el ciclo de vida de una empresa zombi, estudiaron cómo se mueven los elementos clave del balance y de la cuenta de ganancias en los años antes y después de que la empresa se convierta en un zombi.

Documentaron lo que sucedió con las empresas zombis a lo largo del tiempo, centrándose en aquellas empresas que han logrado recuperarse del estado zombi.

Utilizaron datos a nivel de empresas no financieras listadas en mercados bursátiles que cubren 14 economías avanzadas y abarcan tres décadas.