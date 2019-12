Aumenta número de extorsiones en comercios, dice Concanaco

El sector comercio, servicios y turismos registra un aumento en el número de extorsiones, sobre todo en aquellos estados donde antes hubo robo de combustibles, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

Por ello junto con la Secretaría de Seguridad Pública, el sector privado estableció mesas de trabajo y una de ellas tiene que ver con extorsiones, porque "es uno de los puntos donde hay que trabajar.

Comentó que en general en materia de seguridad "se requiere un esfuerzo de los tres niveles de gobierno", para poder combatir el problema, porque se observa que las personas que antes se dedicaban a robar huachicol o combustibles, dejaron esa actividad y ahora extorsionan comercios.

Incluso en los centros turísticos es donde más se notó este tipo de actividades de extorsión, lo que impacta también la llegada de turistas y la derrama económica. Los sitios turísticos "son los lugares donde crecía mas el delito de extorsión".

López Campos dijo que la inseguridad es uno de los "mayores pendientes que tiene la administración federal, hay mucho por hacer, pero actualmente estamos trabajando el sector privado con las autoridades".

El vicepresidente de Seguridad de la Concanaco, Arturo Enrique Mendicuti Narro, dijo que con las autoridades trabajan en diversas mesas, una para la extorsión, otro para garantizar la seguridad a los turistas, otra para robo, etcétera.



Crecimiento

México debe tener mejores niveles de crecimiento, algo que a la fecha no logró alcanzar, "hemos estado cercanos a una recesión, técnicamente, y aunque no se dijo si estábamos o no en recesión, lo importante es que no se tuvo el crecimiento que se necesitaba".

Sin embargo confió que con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con las inversiones públicas y privadas en infraestructura, entre otras cosas se podrá impulsar el crecimiento y pudiera llegarse al 4%.