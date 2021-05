Aumenta ordeña a Pemex en el primer trimestre

Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue bajo el acecho de la delincuencia organizada. En el primer trimestre de 2021 los delincuentes dedicados al robo de combustibles aumentaron 6% el número de tomas clandestinas realizadas en la red de ductos de la empresa, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En un oficio con fecha del 26 de abril, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (SSE) reveló que el crimen organizado incrementó esta actividad ilegal y realizó 2 mil 808 perforaciones en la red de ductos de la petrolera en los primeros 90 días del año, lo que supone un promedio de 31.2 tomas clandestinas por día.

El año pasado los delincuentes realizaron 2 mil 646 perforaciones ilegales en el mismo periodo, un promedio de 29.4 diarias.

Los números obtenidos por EL UNIVERSAL muestran que en Hidalgo, Puebla, Estado de México y Guanajuato, los huachicoleros no dejan de perforar tomas clandestinas en los ductos en esas entidades, las cuales encabezan la incidencia del delito, en ese orden de importancia.

El pasado 19 de abril, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno va a seguir combatiendo el huachicol, "en el gas también y en el contrabando".

Hizo un llamado al pueblo y autoridades de Hidalgo, epicentro del huachicol, para tomar acciones en contra del delito, porque en esa entidad "es donde más tomas clandestinas tenemos".

"Y vamos a reforzar la vigilancia en Hidalgo en particular, porque van a ver las diferencias", dijo el Presidente.

Al mismo tiempo, un reporte de cierre de 2020, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, pone en evidencia que en ese año las plataformas petroleras localizadas en el golfo de México fueron abordadas con lujo de violencia en 282 ocasiones por el crimen.

La Unidad de Estadística Jurídica de la Dirección Jurídica de Pemex evaluó el quebranto económico provocado por los piratas que abordan esas instalaciones marinas en 78.4 millones de pesos en ese año.

El seguimiento que realiza Pemex sobre este delito muestra que sólo en la Sonda de Campeche y en el Litoral de Tabasco se registraron 205 robos a plataformas en 2018. Un año después, hubo 148 casos en total.

De acuerdo con la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, "el modus operandi de esos grupos consiste en el arribo a las instalaciones marinas, plataformas satélite o centros de proceso mediante embarcaciones ribereñas en donde ingresan sin autorización, cometen el robo y/o vandalismos, y se retiran en la misma embarcación".

Además, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año fueron interpuestas 46 denuncias ante las autoridades competentes por el delito de robo de hidrocarburos a autotanques a lo largo de la red de carreteras del país.

De acuerdo con los informes de Petróleos Mexicanos, tentativamente, el crimen organizado extrae el producto de las pipas, pero en algunos casos se llevan la unidad. El costo en el mercado del tanque, excluyendo la unidad motora, puede ser de hasta 399 mil pesos.

Los datos aportados por la empresa petrolera corresponden a la información en poder de la Unidad de Estadística Jurídica, en donde se registra el número de denuncias presentadas por el delito de robo de hidrocarburo en su modalidad de robo de hidrocarburo a autotanque; sin embargo, aclara que no incluye el robo a transportistas, ni la incidencia delictiva en carreteras.