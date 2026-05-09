Aumenta precio de galletas, café y pan
Ciudad de México.- El incremento de precios que se registra en alimentos que se producen con granos procesados registró alzas en abril que podrían mantenerse en los próximos meses.
Por ejemplo, en abril se observó un incremento de 8.5% a 15% en galletas, café, bolillo y refrescos, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) en un comunicado.
Hay un "traslado de costos en granos procesados que sigue en curso; galletas con 15.2%, refrescos con 10.9% y café 8.7% por lo que se anticipa una presión adicional en los trimestres próximos", expuso la consultoría.
Aseguró que, en general, existen presiones al alza para productos de la canasta básica por el agotamiento de la oferta sinaloense de hortalizas como jitomate, chile y tubérculos como la papa, como resultado del estrés hídrico, así como por el hecho que los productores prefieren exportar por el ingreso en dólares.
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Está también el hecho de que por el arancel que impuso Estados Unidos al jitomate de 17.01% hay una reconversión de los cultivos de jitomate bola por saladet, lo que limita la oferta.
Mientras que hay factores de contención como la contracción de precios del pollo, huevo, tomate verde, transporte aéreo, entre otros. Así como el que la tarifa eléctrica de temporada cálida en 18 ciudades contrajo electricidad -14% mensual.
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