Aumenta precio de la turbosina

Ciudad de México.- El repunte del combustible, provocado por el conflicto en Medio Oriente, pone en aprietos a las aerolíneas que tendrán que pasarles la factura a los turistas, coincidieron analistas consultados por El Universal.

El Inegi encontró que la turbosina se encareció 32.1% en marzo y fue la mayor alza de precio desde noviembre de 2022, cuando el combustible de aviación subió por la invasión de Rusia a Ucrania.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) calcula que la turbosina representa un tercio de los gastos totales de las aerolíneas.

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, confirmó a este diario que la turbosina subió de precio en diversas terminales del país y explicó que, al igual que otros combustibles, reacciona a los mayores costos de importación por las tensiones en Medio Oriente, que mantiene los petroprecios en cerca de 100 dólares por barril.

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El presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, Armando Bojórquez, dijo que el mayor precio de la turbosina ha provocado la cancelación de vuelos charters, ya que el combustible es uno de los principales costos en la aviación.

"Si el costo operativo sigue alto va a impactar en rutas importantes y afectará el turismo", comentó a esta casa editorial el también presidente de Grupo Bojórquez.

Durante marzo, cuando arrancaron las vacaciones de Semana Santa, los boletos de avión se encarecieron 10.7% y fue el mayor aumento de precio desde diciembre de 2024, de acuerdo con datos del Inegi.

El analista del sector de aviación en Verum, Jonathan Félix, expuso que las aerolíneas tienen coberturas frente a la volatilidad en el precio del combustible.

Mientras más corto es el plazo, mayor cobertura tienen las aerolíneas, por lo que las afectaciones por la turbosina se reflejan después de unos meses, según el tipo y tamaño del contrato.

"Las coberturas hoy son más caras debido a la situación geopolítica, por lo que probablemente las aerolíneas dejen de cubrirse", explicó el analista.

"En caso de que el conflicto en Medio Oriente persista y los petroprecios se mantengan altos, es probable que se junte el costo de la turbosina con la mayor demanda por el Mundial de Futbol y las vacaciones de verano", advirtió Jonathan Félix durante una entrevista con El Universal.

"Las aerolíneas estarán en complicaciones, pues el combustible impacta en su rentabilidad, pero tampoco pueden subir tanto las tarifas porque disminuirá el factor de ocupación", señaló.