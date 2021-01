Aumento a salario mínimo quedó virtualmente pulverizado: Anpec

Producto de la cuesta de enero, el incremento de precios de alimentos básicos llegó a 12% en las primeras semanas del 2021, lo que se suma al incremento que se dio en 2020, dijo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

El líder de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, afirmó que contrario a lo que reporta el gobierno de que hay control inflacionario, la realidad es otra, porque se confirman incrementos en alimentos como: la papa, lentejas, frijol, huevo, atún y cigarros; lo que afecta el incremento salarial.

"El aumento del 15% al salario mínimo ha quedado virtualmente pulverizado por la escalada de aumentos en precios en los alimentos de primera necesidad que se han venido dando desde diciembre y en lo que va de enero", expuso.

La contradicción se encuentra en que Inegi y Banco de México mide la inflación subyacente, en la que se excluye la variación de precios de alimentos y energía. "Mientras tanto, la inflación alimentaria no ha dejado de subir, tan solo en el 2020 subió un 15% respecto al 2019", expuso.

Dijo que realizaron un monitoreo de precios del 15 de diciembre del 2020 al 14 de enero del 2021 en CDMX, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro, en donde se encontraron las siguientes alzas: papa 15.14%, lentejas 10.31%, frijol 5.12%, huevo 4.8%, atún en lata 4.32%, cigarros 3.47%, entre otros.

Una inflación baja no necesariamente es una buena señal, puede estar diciéndonos también que los motores del crecimiento económico se están apagando, reflejando una desaceleración. No perdamos de vista que la debilidad de la demanda se traduce en bajo consumo, caída de ventas, cierre de negocios, pérdida de empleos y pobreza: circulo vicioso de perder-perder", expuso.

El Grupo de Consultores en Mercados Agrícolas (GCMA) aseguró que los precios de los productores agropecuarios de la canasta básica se incrementaron en 8.3% en 2020 en las tres principales ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Los productos de origen animal con mayor incremento fueron tocino 11%, Leche 8%, jamón 6.7%, carne de pollo 6.2%, leche condensada 5.2%, leche en polvo 5%, carne de res 4.4% y carne de cerdo 1.2%.

Además de otros alimentos como el arroz con 43.7%, frijol 35.2%, pasta para sopa 19.4%, azúcar 12.2%, aceites y grasas 12.1%, harina de maíz 8.9%, chiles en lata 8.9%, guayaba 12.7%, fresa 8.9%, manzana 8.1%, durazno 5.2% y naranja 5%.

Mientras que disminuyeron el huevo en 1.6%, el aguacate 19.8%, mango 16.3%, plátano 7.2%, papaya 6%, toronja y limón 5.2%, tomate verde 23.3%, melón 13%, chile poblano 17% y jitomate saladet 16.6%.