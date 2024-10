Aumento al salario mínimo debiera ser de 12% para 2025: Coparmex

La propuesta del sindicato patronal para el aumento al salario mínimo es de 12% para el 2025, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

En entrevista al término de la inauguración del "Foro Laboral, el dinamismo actual en el trabajo", el líder de la Coparmex afirmó que "para llegar a la línea del bienestar familiar la propuesta es que para 2025 sea 12% (de aumento), solamente en el salario mínimo".

Ante la proximidad de las pláticas entre representantes de los obreros, patrones y del gobierno federal para determinar el incremento salarial, Medina Mora agregó que están contentos de que la presidenta Claudia Sheinbaum "haya tomado la propuesta de que el 12% es lo adecuado para 2025".

Expuso que solamente se vería ello para el salario mínimo general, porque "hay que ser conscientes de que, en la zona de frontera Norte, ya el salario mínimo rebasa en 25% la línea de bienestar familiar, ahí no es necesario ese aumento, solamente en el salario mínimo general".

El líder del sindicato patronal comentó que de 2019 al 2024 se aumentó en más de 130% el salario mínimo, con la meta de que una familia de cuatro personas pueda sostenerse con dos salarios mínimos para cubrir tanto la canasta alimentaria como no alimentaria.

En 2019 el salario mínimo fue de 102.68 pesos y para el 2024 llegó a los 248.93 pesos al día.

La decisión del aumento salarial se tomará en diciembre cuando se reúnan en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) los representantes de patrones, trabajadores y del gobierno.

En el evento, el presidente de la Comisión Laboral, Ricardo Barbosa dijo que debiera de tenerse un plan sexenal de reformas para que el sector privado pueda evaluar el impacto de éstas, de lo contrario seguirá el bombardeo de reformas todos los días, "algunas de ellas absurdas".

Al respecto, Medina Mora dijo que todas las medidas laborales se tienen que analizar globalmente porque tienen un costo. "Tenemos que analizar todas las reformas laborales en su conjunto" porque si se evalúan por separado no reflejarán el impacto que especialmente tendrán sobre las pequeñas y medianas empresas, las cuales preferirán irse a la informalidad, en lugar de mantenerse en el sector formal.