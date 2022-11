Aumento al salario mínimo generará informalidad, afirma Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Un incremento del 25 % al Salario Mínimo General —como lo propone el sector obrero— generaría informalidad, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, quien reiteró la oferta de los empresarios de un 15 %.

Medina Mora explicó en una entrevista que, a partir de hoy, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) estará en sesión permanente para discutir el alza que se dará al salario para 2023.

Expuso que debe evitarse impulsar la informalidad o la inflación por el alto costo que significaría un alza salarial mayor al 15 %.

Hay que cuidar que "el aumento no genere inflación que repercute en la disminución del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, pero un segundo efecto es que los mínimos no empuje a muchos trabajadores a la informalidad", comentó.

Detalló que "si el aumento al alza fuera demasiado alto de 25 %, las micro y pequeñas empresas pudieran optar por mejor contratar en la informalidad que es donde se pagan salarios más bajos y por eso queremos exactamente lo contrario que cada día más trabajadores que están en la informalidad se incorporen a la formalidad, sobre todo porque esto les da la posibilidad de tener Seguridad Social".

Por ello "estaremos trabajando en conjunto con el objetivo de lograr esta decisión (de aumentar el salario) en consenso de que sea el mejor aumento y sobre todo en esta perspectiva no nada más de discutir el aumento para el 2023, sino lo que tenemos que hacer al 2024 y 2025" para que el salario de dos personas alcance para que una familia de cuatro logre acceder a la canasta mínima de bienestar.

Además de que los patrones no solo deberán pagar el alza salarial en 2023, sino que también deberán aumentar sus aportaciones al fondo de pensiones y, de concretarse los cambios para aumentar los días de descanso, se pagarán más vacaciones.

Recordó que en 2020 se aprobó incrementar la aportación patronal al fondo de pensiones de 6.5 % al 1 %, lo que requerirá de aumentos anuales de un punto porcentual hasta llegar al 15% de aportaciones.

"En el 2023 adicionalmente hay un costo adicional por el aumento de días de vacaciones la cual ya se aprobó en la Cámara de Senadores y falta por aprobarse por los diputados", lo que significa que por el primer año laborado se aumentarán las vacaciones de seis a 12 días.