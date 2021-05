Aumentos en gas LP por incremento en ganancias de distribuidores

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusó este miércoles que los aumentos en el precio del gas LP de debe a los abusos que los distribuidores quienes han incrementado "de manera bárbara" sus márgenes de ganancia.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Pemex señaló que tras la liberación de precios del gas LP, derivado de la Reforma Energética, no ha ayudado en nada en reducir su costo.

"Se pueden dar cuenta del margen que entre los 12.50 pesos que Pemex les vende a ellos y a lo que ellos le venden al publico son más de siete pesos por litro. Entonces estamos en un punto en el cual todo esto es una derivación de la Reforma Energética, se liberaron los precios al publico del gas LP", dijo el director de Pemex.

"Esto origina abusos de muchos distribuidores que han incrementado sus márgenes de ganancia de manera bárbara. Con el paso del tiempo, esta liberación del precio no ha ayudado en nada, al contrario ha agrandado la brecha", precisó.

En el salón Tesorería, Octavio Romero Oropeza informó que en las zonas donde Pemex tiene presencia, los precios del gas LP son más bajas frente aquellas zonas donde no la hay.

"Se habló aquí (en Palacio Nacional) de los precios del gas LP, de que están siendo muy caros, se habló concretamente de Hermosillo, Sonora, aquí nada más aclarar que Pemex, producto de la Reforma Energética no tiene presencia en esa zona, que los precios de gas LP al público son más bajos en las zonas en donde Pemex sí tiene presencia. Donde Pemex está y distribuye gas LP, el precio del gas es más barato por la presencia de Pemex", dijo.