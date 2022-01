Ausentismo laboral por Covid no retrasa reactivación económica en CDMX, asegura Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el ausentismo laboral de trabajadores contagiados por Covid-19 no retrasa la reactivación económica de la capital.

"No lo creo, no lo creo, estamos en contacto con ellos y más bien estamos ayudando para la reactivación económica de la Ciudad", dijo en entrevista tras la entrega de tarjetas de la Presión para el Bienestar para adultos mayores.

En ese sentido, la mandataria capitalina pidió a la ciudadanía que acudan a vacunarse y seguir las indicaciones sanitarias.

Agregó que el llamado a los empleadores a no solicitar prueba y sacar la incapacidad del IMSS por internet ha ayudado ya que ha bajado la demanda de solicitar pruebas, ya que al corte de este miércoles se realizaron 23 mil cuando se había hecho 30 mil test al día.

Sheinbaum Pardo reiteró que no están de acuerdo con los módulos de pruebas a bajo costo que se han colocado en Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, "nosotros consideramos que la salud es un derecho, y por eso damos todo lo que está en nuestras manos para que pueda haber pruebas gratuitas y es importante que cualquier prueba tenga la aprobación de Cofepris".

Sobre el cierre de museo en la capital que ordenó la Secretaría de Cultura federal, la Jefa de Gobierno aclaró que lo decidieron las instancias federales y no la administración local, esto por el incremento de los contagios.

"Nosotros no lo orientamos, estamos viendo con la secretaría de Cultura federal cuál fue la razón de porque cerraron, en algunos casos es porque hay muchos contagios, pero no son graves y por eso toman esa decisión porque hay menos trabajadores pero no hay orientación de cierres de ninguna actividad".

EL UNIVERSAL publicó este jueves que ante el alza de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México impactó en personal que labora tanto en el sector empresarial como en el de transporte, con un estimado de 6% a 15% de ausentismo debido a que contrajo el virus o hay sospecha de tener la enfermedad, por lo que se determina un autoconfinamiento para evitar más casos.