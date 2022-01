Automotrices chinas ganan participación

A diferencia de las marcas estadounidenses o europeas, las automotrices chinas cuentan con suficiente inventario de vehículos en México y no tienen problemas de abasto debido a que en el gigante asiático no hay escasez de semiconductores.

Estos factores ayudaron a que las marcas JAC, BAIC, JMC, Changan y MG Motor incrementaran de manera considerable sus ventas en el país durante 2021, alcanzando en conjunto 4% del mercado, pero podrían llegar a 5% o 6% de participación en este año.

JAC cerró el año pasado con un crecimiento de 92% en ventas respecto a 2020. Tan sólo en diciembre, sus ventas aumentaron 136%.

La pickup Frison T8 lideró las ventas, seguida de la SUV Sei2 y la pickup de trabajo Frison T6.

Isidoro Massri, director de JAC México, dijo que este año seguirán impulsando la venta de vehículos eléctricos con la gama JAC Pure Electric.

Gerardo San Román, gerente para América Latina de JATO Dynamics, dijo que las armadoras chinas tienen la ventaja de contar con suficiente inventario de vehículos, ya que no han sido afectadas por la escasez de semiconductores.

Además, cuentan con una amplia oferta de modelos que están de moda: SUVs y autos eléctricos.

"El año pasado, las marcas chinas alcanzaron 4% del mercado mexicano y es posible que en 2022 alcancen hasta 5 o 6% del mercado mexicano. Se van a doblar en participación.

"JAC y MG van a echar toda la carne al asador, aprovechando que tienen producto disponible, y que el consumidor ya no tiene reticencia o temor a adquirir una marca china", considera San Román.

BAIC, JMC y Changan vendieron 2 mil 32 unidades en 2021, es decir 32% más que en 2020.

En diciembre, la marca Changan representó 70% de las ventas de Motornation, gracias a la comercialización de los modelos Alsvin, CS35 plus y CS35 plus turbo, con todo y que la marca se empezó a comercializar en julio de 2021.

Bernardo Quintero, director comercial de Motornation, dijo que para este año tienen considerada la llegada de nuevos vehículos.

"Estamos en la antesala del ingreso a segmentos aún más competitivos en SUVs y de incursionar en esferas más altas que cumplen con expectativas de segmentos premium.

"Esto hará de 2022 el año de consolidación de Motornation en México", aseguró.

El año pasado, Motornation hizo alianza con Flex LTD, una empresa instalada en México dedicada a soluciones para la industria electrónica, desde el diseño, manufactura, distribución y servicio de garantía, para proveer 24 mil microprocesadores a Changan Auto. Con esto, garantiza la producción de modelos que llegarán a México este año.

En tanto, MG Motor comercializó 16 mil 358 vehículos en 2021, contra 710 unidades que vendió en 2020, año de su llegada al país.

JAC agregó que espera incrementar 50% sus ventas en 2022, gracias a la renovación del E J7, la SUV E Sei4 Pro y el City Car E 10X, del cual hay una lista de espera de 900 personas.