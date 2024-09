Autorizan a Pemex diferir el pago de impuestos de agosto

A través de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se autoriza una vez más a Petróleos Mexicanos (Pemex) aplazar el pago de impuestos correspondientes por la extracción de hidrocarburos.

Se establece que, a fin de continuar favoreciendo el desarrollo de dicha área estratégica nacional, es conveniente autorizar el pago a plazo diferido.

Es por el concepto del pago provisional mensual a cuenta del derecho anual por la utilidad compartida, y del pago mensual del derecho de extracción de hidrocarburos, ambos devengados en agosto, para que se realicen a más tardar el 30 de octubre de este 2024.

No habrá recargos ni sanciones para Pemex por pagos de impuestos diferidos

Con ello, se establece que dichos pagos serán considerados como realizados en tiempo y forma, por lo que no se generarán recargos por prórroga, actualización, ni dará lugar a sanción alguna.

En el decreto publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se argumenta que el Ejecutivo Federal cuenta con la facultad de autorizar el pago a plazo, diferido o en parcialidades de contribuciones, en términos del Artículo 39, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Se hace referencia a que también en otras ocasiones se le ha otorgado ese beneficio a Pemex en el régimen fiscal.

No obstante, los precios en el ramo de los hidrocarburos en el plano internacional ha provocado afectaciones en su desempeño operativo debido a la reducción en las deducciones permitidas bajo el régimen tributario actual ya que, para la determinación de las mismas, se considera el valor de los hidrocarburos extraídos en el ejercicio fiscal correspondiente.