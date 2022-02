Autos seminuevos impulsaron financiamiento durante 2021

Ante la escasez de modelos en las agencias y el incremento de precio de autos nuevos, el año pasado el financiamiento para seminuevos tuvo más demanda que para vehículos nuevos.

El crédito para seminuevos creció 14%, mientras que para autos nuevos aumentó 3%, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y JATO Dynamics.

De enero a diciembre se otorgaron 721 mil 746 créditos para la compra de un vehículo, 5% más respecto a 2020. Esta alza significó 33 mil 171 unidades financiadas más que en 2020.

Gerardo San Román, director general de JATO para México, dijo hace unos días que 2021 fue un año atípico no sólo por la pandemia, sino por la incertidumbre sobre los semiconductores, ya que las agencias no pudieron tener una continuidad entre demanda y oferta, por lo que los distribuidores tuvieron problemas para mantener inventario e impulsar las ventas.

De acuerdo con la plataforma Caranty, cada año se comercializan 8 millones de autos seminuevos en el país, lo que genera un mercado con un valor de 60 mil millones de dólares. Ante la escasez de vehículos nuevos, los seminuevos ganan relevancia.

"Aun así, el comportamiento de los créditos fue consistente. El plazo a 60 meses es el que sigue marcando la pauta", dijo.

"Afortunadamente, no tuvimos un despunte del plazo a 72 meses, no porque sea malo, sino porque puede incrementar el riesgo y quizás lo más sano es reducir esa dependencia 48 meses, como máximo".

El año pasado, la mayor proporción de créditos automotrices se contrató a 60 meses, con 30% del total; seguida del plazo a 48 meses, con 15%, y a 36 meses, con 14%.

Los bancos fueron los que financiaron el mayor volumen de autos seminuevos, con 33% del total de sus créditos para este segmento. En tanto, las financieras de marca dieron únicamente 11% de sus créditos para la compra de autos seminuevos y 89% para autos nuevos.